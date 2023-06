La sostenibilità al centro del primo convegno nazionale D.E.U.S.

Grande successo per il primo convegno nazionale D.E.U.S. 2023 che si è tenuto presso l’Hotel Veronesi La Torre, a Villafranca di Verona, a pochi passi dalla sede operativa del consorzio.

Tra i temi trattati durante l’evento quello della sostenibilità ha catalizzato l’attenzione della platea. D.E.U.S. ha affrontato il tema attraverso le esperienze concrete degli stessi punti vendita, oltre che di alcune tra le voci più autorevoli del settore come il giornalista Roberto Anghinoni e il fondatore del consorzio REC, Francesco Freri. I main partner dell’evento hanno poi portato il loro contributo all’interno delle tavole rotonde moderate dalla giornalista esperta in sostenibilità Maria Chiara Voci e dallo specialista in sviluppo sostenibile Andrea Dell’Orto.

L’Unione Europea ha fissato obiettivi ambiziosi (ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungere l’impatto zero entro il 2050) che richiedono uno sforzo importante e un impegno concreto delle singole aziende per il prossimo futuro.

Il gruppo D.E.U.S, guidato dal presidente Thomas Kerschbaumer, è convinto del fatto che il cambiamento verso una maggiore sostenibilità delle aziende non sia più posticipabile, e ha raccolto questa importante sfida concretizzando innanzitutto l’impegno a porsi come punto di riferimento focale nella filiera della distribuzione edile facilitando la creazione di valore e sviluppando sinergie con tutti gli attori coinvolti. Per questo motivo ha dato il via a una serie di incontri tecnici e formativi che intendono essere una importante occasione di crescita, formazione e networking.

D.E.U.S. crede nelle differenze come risorsa, quando questa si traduce in scambio concreto e crede anche che essere un grande gruppo significhi saper vedere oltre, più avanti, cogliere le sfide e le opportunità future. Il convegno è stato strutturato all’insegna della trasparenza, della condivisione e della concretezza, valori che da sempre contraddistinguono il gruppo, con l’obiettivo di restituire ai punti vendita D.E.U.S. la “cassetta degli attrezzi” per cominciare a costruire fin da subito la propria azienda del futuro.