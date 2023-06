Gli escavatori rappresentano una grande opportunità per i fornitori di componenti per veicoli da lavoro. Sul mercato sono già presenti alcuni modelli di miniescavatori elettrificati. È l’opinione della società di consulenza Interactanalysis. Al momento, secondo uno studio condotta dalla società, i veicoli, compresi i diesel, i carrelli elevatori e i trattori hanno le spedizioni più elevate, con entrambi i segmenti che hanno visto oltre 2 milioni di veicoli spediti nel 2022.

Tuttavia, l’elettrificazione dei trattori è stata molto lenta, a causa, tra le altre cose, del ciclo di lavoro, dei costi, della disponibilità di modelli e della mancanza di infrastrutture di ricarica. Interact Analysis prevede che il 4% dei trattori a livello globale sarà completamente elettrificato nel 2030 e ci vorranno diversi anni per raggiungere anche solo l’1%. Un maggior numero di veicoli elettrificati riguarda invece i carrelli elevatori, che hanno dimensioni di mercato molto più promettenti. Questo continuerà a crescere costantemente da 1,2 milioni di carrelli elevatori elettrici venduti nel 2022 (63% delle vendite totali).

I rilasci di modelli elettrici sono invece più comuni per gli escavatori che per la maggior parte degli altri tipi di macchine fuoristrada. La tecnologia utilizzata negli escavatori potrebbe anche essere, almeno in parte, trasferibile ad altre macchine simili come bulldozer, terne e altri caricatori.