Gruppo BigMat: crescono gli showroom HABIMAT in tutta Italia

Sempre più showroom scelgono il format HABIMAT di Gruppo BigMat per superare il tradizionale approccio alle finiture d’interni e adottare un concept di vendita innovativo. A oggi sono quasi 40 le sale mostra in Italia che hanno scelto questo layout, di cui tre inaugurate tra aprile e fine maggio 2023: Gruppo Colamariani & Poduti a Roma, Edil.Com a Monteprandone (Ascoli Piceno) e Capri Ceramiche a Pray Biellese (Biella) che ha rinnovato lo showroom, già HABIMAT con un restyling completo degli spazi.

Sviluppato dal team HABIMAT, in collaborazione con lo studio di architettura Del Monaco+Lorenzoni di Milano, il format degli showroom HABIMAT si presenta con un’esposizione elegante e accogliente, studiata nei dettagli per offrire un percorso immersivo ed esperienziale alla scoperta di ambientazioni ispirate ai trend del momento e che possono essere personalizzate sulle esigenze del cliente.

HABIMAT permette alla sala mostra di posizionarsi come partner di interior designer e architetti e diventare trend setter del comparto finiture attraverso le moodboard che bigmadeclinano i principali trend del momento ed esplorano stili diversi tramite l’abbinamento di texture, tonalità cromatiche, formati e tipologie di posa da cui lasciarsi ispirare e prendere spunto per costruire l’ambiente dei propri sogni.

Nei nuovi showroom HABIMAT spazio anche al colore con l’apposita area espositiva dedicata alle nuance della palette cromatica HABIMAT Color Collection.

HABIMAT Gruppo Colamariani & Poduti di Roma

La sala mostra HABIMAT del Gruppo Colamariani & Poduti si trova in via Tiberina 226 a Roma, adiacente al punto vendita di edilizia, e si sviluppa su una superficie di 150 mq dove poter trovare un’ampia gamma di pavimenti e rivestimenti, arredobagno, sanitari, porte e infissi, ma anche colore e un reparto dedicato all’illuminazione.

L’idea del nuovo showroom è nata nel 2022 come racconta l’architetto Rosalba Santorelli, responsabile dello showroom: «Volevamo cambiare target e dare uno slancio alla nostra attività dedicata in modo specifico al mondo della progettazione, proprio per questo ci siamo strutturati e abbiamo scelto di aprire uno showroom HABIMAT che ci permette di posizionarci come partner strategici di interior designer e architetti e di diventare dei trend setter dell’interior design per tutta la zona di Roma».

Sono quattro i membri dello staff di HABIMAT Gruppo Colamariani & Poduti, di cui due architetti, pronti ad accompagnare e guidare l’architetto, il designer e il privato con una consulenza specializzata (pre e post- vendita) a supporto di tutte le esigenze di ristrutturazione e costruzione, offrendo inoltre un servizio di progettazione 3D, di consegna e di posa per progetti chiavi in mano.

«Per noi è un salto di qualità, con lo showroom HABIMAT vogliamo incrementare il business delle finiture e specializzarsi sempre di più per confermarsi come punto di riferimento per architetti e progettisti d’interni. Abbiamo scelto l’insegna HABIMAT e ne abbiamo adottato appieno layout e stile di vendita: grazie anche alla collaborazione e alla consulenza del team HABIMAT abbiamo realizzato uno showroom innovativo molto apprezzato da chi ci fa visita e che prova con questo layout espositivo una nuova esperienza di acquisto lasciandosi ispirare dalle nostre idee di design e dalle suggestioni e trend elaborati da HABIMAT» sottolinea la responsabile showroom.

HABIMAT EDIL.COM di Monteprandone (Ascoli Piceno)

BigMat Edil.Com ha rinnovato il suo showroom scegliendo l’insegna HABIMAT per arricchire la propria offerta di finiture d’interni della sala mostra da 250 mq, che si trova all’interno del negozio in Contrada Isola Ovest di Monteprandone (Ascoli Piceno) e che propone rivestimenti, pavimenti, arredobagno, ceramiche, sanitari, finestre e porte ma anche arredo e colore.

«Per poter esaudire sempre di più, e al meglio, le richieste della clientela privata ma anche per supportare architetti e progettisti nei loro lavori, abbiamo deciso di rinnovare lo showroom adottando lo stile e il layout del format HABIMAT che si propone con un concept innovativo sia nell’esposizione sia nello stile di vendita», racconta uno dei soci titolari Andrea Mattioli . «Abbiamo quindi investito in un restyling totale riorganizzando il percorso di vendita e ripensando tutti gli spazi in modo funzionale ed elegante, è un passo in avanti per sviluppare il nostro business nel comparto finiture e migliorare il servizio al cliente ponendoci come consulenti strategici per tutti i progetti di interior design».

A supportare architetti, designer e privati nella scelta di materiali e finiture, la consulenza specializzata di due architetti, Diana Ficcadenti e Andrea Mariotti, che accompagnano l’utente nell’individuazione dello stile più adatto alla propria casa o nella scelta e acquisto della finitura più adeguata anche grazie a un servizio di render 3D e progettazione, consegna e montaggio mobili.

«I nuovi spazi hanno riscontrato fin da subito feedback molto positivi, l’esperienza in showroom è migliorata e resa più efficace e piacevole dall’allestimento di angoli con “suggestioni e idee di design” che possono ispirare privati e professionisti. Crediamo che il concept HABIMAT possa consentirci di rafforzare il nostro ruolo di protagonisti nel mercato e posizionarci come specialisti delle finiture, oltre che dell’edilizia», prosegue Mattioli.

HABIMAT Capri Ceramiche di Pray Biellese (Biella)

Dopo aver aperto nel 2017 lo showroom HABIMAT, la rivendita Capri Ceramiche di Pray Biellese, in provincia di Biella ha investito ancora nel concept per l’interior design firmato BigMat con il rinnovo dalla sala mostra e trasformandosi in un “laboratorio” dove architetti, designer e privati possono dar vita ai loro progetti abitativi.

«Abbiamo messo a disposizione un pc e uno schermo perché il professionista possa incontrare e portare il cliente direttamente da noi, per vedere il progetto, discuterne e per valutare dal vivo le finiture da scegliere» , spiega Martina Capri, responsabile dello showroom.

La superficie di 250 mq circa propone un’ampia gamma di finiture, ceramiche, rivestimenti, pavimenti, arredobagno, serramenti e porte ma anche prodotti per l’outdoor e colore.

«Da tempo cercavamo di strutturare lo showroom cercando di superare il tradizionale approccio per categoria prodotti e brand. Il format HABIMAT è esattamente quello che volevamo, ovvero uno stile di vendita che “dimentica” il brand e si concentra sul valore dei materiali e delle finiture accompagnando il cliente in un’experience sensoriale e narrativa tra le tendenze dell’interior design sotto la guida di designer e architetti che nel nostro showroom possono trovare un’estensione del proprio studio», prosegue la responsabile. «Il supporto del team HABIMAT e delle architette Lorenzoni e Del Monaco è stato fondamentale per poter progettare e personalizzare l’allestimento a misura delle nostre esigenze. Grazie a questo nuovo format potremo migliorare il servizio al cliente e posizionarci come promotori di tendenze mettendo al centro l’esperienza in showroom e un approccio orientato al supporto del professionista dell’interior design».

L’esperienza in showroom è resa ancor più piacevole dall’allestimento di alcuni angoli con “suggestioni e idee di design” che possono ispirare privati e professionisti. Le ambientazioni permettono di far immergere il cliente in uno spazio reale in cui piastrelle, parquet, rubinetti, arredobagno e cromie prendono vita per aiutare a visualizzare il progetto realizzato dal professionista.

Due gli addetti a supporto della scelta di materiali e finiture, che grazie alla competenza specializzata e a un servizio di consegna, posa in opera e assistenza in cantiere – qualora richieste – possono realizzare progetti anche chiavi in mano.