Grimaldi si stacca da Gabetti con un management buyout

I manager di Grimaldi, rete che fa capo al gruppo Gabetti, investono sulla società di consulenza e servizi immobiliari con un buyout. In sostanza, acquistano da Gabetti le attività e si staccano dalla casa madre. Il management buyout di Grimaldi Immobiliare è al 100% . La nuova Grimaldi Holding per il 55% è in capo a ReValens, una newco di partecipazioni e investimenti di Pasquale Valenzano focalizzata nell’acquisizione di immobili ad alto rendimento e di società immobiliari, mentre il 45% è di proprietà di Esperia Investor, holding che investe in società in early stage ad elevato contenuto tecnologico con particolare riferimento al settore immobiliare e ai servizi finanziari, i cui soci fondatori sono Emiliano Di Bartolo e Antonio Ferrara.

Ambiziosi gli obiettivi di crescita della nuova società: nei prossimi tre anni l’azienda conta di raggiungere la quota di 250 uffici, di cui 30 Grimaldi Point e 20 Grimaldi Store (uno per regione) e di avviare nuovi dipartimenti, tra cui Grimaldi Agency, Grimaldi Luxury Rental e Grimaldi servizi Plus. Una presenza capillare sul territorio con la quale prevede di generare un fatturato aggregato di 10 milioni di euro.

Pasquale Valenzano ha sviluppato un nuovo modello di business per ampliare l’offerta, partendo dalla rete in franchising e creando due divisioni: Store e Point, con al loro interno professionisti specializzati nei settori ufficio, logistica, retail e capital market, che operano sinergicamente attraverso una collaborazione strutturata. L’obiettivo è creare un nuovo modo di fare business nell’immobiliare in Italia moderno e in linea con le esigenze delle varie tipologie di clientela. Questo ha portato Valenzano, Di Bartolo e Ferrara ad acquisire il controllo del marchio di proprietà del Gruppo Gabetti fondato oltre 40 anni fa e divenuto in Italia la prima rete immobiliare in franchising.

Spiega Valenzano, che ricoprirà il ruolo di ad e vice presidente di Grimaldi, marchio presente oggi in tutto il Paese con 190 Strutture: “Abbiamo scelto di avviare un percorso indipendente per proporre al mercato un innovativo e inedito concetto di azienda immobiliare. Attraverso le nostre agenzie in franchising, le nostre piattaforme, Store e Point, e grazie alla nostra specializzazione nella valorizzazione, gestione e intermediazione dei patrimoni immobiliari, saremo in grado di offrire assistenza al mercato residenziale e anche servizi di private real estate Advisory al mercato Corporate. Infatti, Grimaldi offre attività che ruotano intorno al settore finance, crowdfunding immobiliare ai servizi assicurativi e servizi tecnici”.

Aggiunge Antonio Ferrara, consigliere di Grimaldi: “Siamo estremamente soddisfatti per aver concluso questa importante operazione, lavoreremo per creare una rete di imprese e professionisti che metteranno a fattor comune talento e competenze. Grimaldi ha introdotto il franchising immobiliare in Italia nel 1980 e nasce come impresa familiare. Pensiamo che, guidati dalla nuova linea di business, questa sia l’impronta ideale da cui ripartire per far crescere il brand. Il nuovo management è composto da professionisti che vivono l’azienda da anni e credono fermamente in questo nuovo e sfidante corso”.

Conclude Emiliano Di Bartolo, Presidente della nuova società: “Siamo orgogliosi di questa nuova acquisizione che è centrale e strategica. La rete Grimaldi ha peculiarità che la rendono unica nel panorama del real estate italiano ed è sotto ogni punto di vista una vera eccellenza. Le sinergie che nasceranno tra la galassia di società già facenti capo o partecipate da Esperia Investor e Grimaldi Holding Spa creeranno grandissimo valore per tutti gli stakeholder. Punteremo su tecnologia ed innovazione, siamo certi che sarà un’altra storia di grande successo”.

Il nuovo modello di business di Grimaldi Franchising è concepito per valorizzare la rete di agenzie sul territorio così come la professione del consulente immobiliare che si evolve, per diventare una figura multidisciplinare e trasversale, capace di guidare il cliente e assecondarne le esigenze. La vicinanza al cliente è garantita anche attraverso il progetto di rafforzamento ed espansione capillare dei Grimaldi Store, strutture nate per colmare le distanze tra gli investitori istituzionali e le agenzie immobiliari, e che ha l’obiettivo di creare piattaforme immobiliari in linea con lo standing dei clienti istituzionali, proprio attraverso un’offerta integrata di servizi legati a settori come l’architettura, l’ingegneria, la finanza, la gestione e la dismissione di patrimoni immobiliari. Il presidio del territorio sarà consolidato anche dai Grimaldi Point, estensioni periferiche o satelliti degli Store, che con essi condividono filosofia e metodo operativo.