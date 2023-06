FIV: ventilazione meccanica controllata adatta alle abitazioni

La realizzazione di costruzioni sempre più termoisolate dall’esterno rende difficile lo smaltimento in maniera naturale del vapore acqueo che tende a condensare sulle strutture più fredde come per esempio le pareti perimetrali. Si rende quindi indispensabile una corretta ventilazione dell’abitazione così da spingere l’umidità in eccesso verso l’esterno ed evitare la formazione di condense.

Fino ad oggi la pratica più comune per il ricambio dell’aria all’interno dei locali consisteva nell’apertura dei serramenti. Oltre a comportare un enorme dispendio energetico, oggi quest’abitudine è resa difficile da ritmi di vita frenetici. A questo va aggiunto che i serramenti, sempre più performanti, se da un lato consentono un considerevole risparmio di energia per il riscaldamento degli ambienti, dall’altro limitano ulteriormente la naturale circolazione dell’aria.

A differenza di un sistema di ricircolo dell’aria naturale, il sistema di ventilazione meccanica controllata ci fornisce sempre la giusta quantità d’aria nuova, regolando il suo funzionamento in base alle diverse circostanze ed attività svolte dalle persone all’interno delle abitazioni, controllando l’aria in entrata attraverso un sistema di filtraggio che evita di introdurre inquinanti dall’esterno e consentendoci di vivere in un ambiente sano.

La ventilazione meccanica controllata permette di gestire fattori come temperatura, umidità e inquinanti presenti nell’aria, prevenendo la formazione di condense superficiali e interstiziali ed evitando sgradevoli muffe.

I sistemi di ventilazione meccanica controllata di FIV migliorano il benessere, permettendo di vivere in ambienti salubri, grazie a corrette condizioni termo-igrometriche e una significativa riduzione degli inquinanti.

Recupera Fan

Recupera Fan è un’unità di estrazione dell’aria a bassissimo consumo energetico, ideale per la ventilazione continua di ambienti di piccole/medie dimensioni. È adatta per estrarre l’aria direttamente all’esterno o attraverso una breve canalizzazione lineare.

Funzionamento dell’unità Recupera Fan

Recupera Fan funziona continuamente alla velocità minima selezionata attraverso dei jumper con 6 differenti velocità minime oppure in modo costante. La funzione Boost prevede il funzionamento alla velocità massima e viene attivata attraverso un interruttore identificato con un led. Inoltre, l’unità Recupera Fan è provvista di un circuito con sonda di rilevazione dell’umidità che ne varia la velocità quando l’umidità supera la soglia massima impostata.

Recupera One / One S

Recupera One e Recupera One S sono unità di ventilazione meccanica controllata decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore a bassissimo consumo energetico. Si tratta di un sistema ideale per ambienti di medio/grandi dimensioni come per esempio soggiorni e stanze da letto. Per un migliore bilanciamento dei flussi sono generalmente utilizzati in coppia con altre unità e con flussi sincronizzati tra loro.

Funzionamento dell’unità Recupera One / One S

Recupera One e Recupera One S espellono l’aria per circa 70 secondi per poi invertire la direzione ed immettere aria nuova per lo stesso periodo di tempo. Quando l’aria riscaldata viene convogliata verso l’esterno, riscalda lo scambiatore di calore ceramico; quando l’aria fredda viene immessa all’interno, essa viene pre-riscaldata, recuperando l’energia termica che altrimenti verrebbe persa durante il processo di ventilazione. Quando le unità, come consigliato, sono utilizzate in coppia, devono essere sincronizzate in modo che quando una estrae l’altra immetta aria, e viceversa.

