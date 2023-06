Da Colavene il lavabo-lavatoio multifunzione Wynn, anche per esterni

Il lavabo-lavatoio in ceramica Wynn di Colavene può essere installato anche all’esterno senza rovinarsi. Profondo 25 centimetri e disponibile nelle varianti 50×70, 70×40 e 60X50 centimetri, può essere montato a muro oppure installato su un piano, prestandosi così a molteplici soluzioni.

Dotato di un pratico top in legno massello che funge anche da strofinatoio, il lavabo può diventare un prezioso angolo lavanderia o un pratico elemento per la zona piscina, le varie attività fai-da-te, il giardinaggio.

La ceramica resiste alle intemperie e viene proposta in 18 finiture in pasta, tra cui colorazioni come Verde bamboo, Terra, Siena, Grigio o Nero.

A corredo dei lavabi Wynn, Colavene ha ideato una gamma di mobili sottolavabo e contenitori a terra o sospesi (per installazione in spazi interni): due cassetti, due ante o cassettone singolo, colonne o pensili. Sono disponibili anche pratiche strutture metalliche che fungono da appoggio e porta-asciugamani.