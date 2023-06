L’Italia è un territorio ad alto rischio. E l’ormai acclarato cambiamento climatico non fa che aumentare i pericoli di frane e allagamenti, che secondo l’Ispra hanno provocato oltre 1.600 vittime. Il dissesto idrogeologico, inoltre, comporta anche danni miliardari a strutture abitative e produttive, come testimonia la recente alluvione in Emilia. Ma gli strumenti per evitare o, almeno, limitare i guai ci sono: si chiamano soluzioni per il drenaggio. E proprio al grande tema del drenaggio è dedicato un supplemento al nuovo numero di YouTrade.

La rivista leader nella distribuzione edile ha deciso di fornire un ampio approfondimento, che spazia dalla fotografia geo-idrografica del Paese, fino alle regole, alle soluzioni, ai materiali e ai casi di riqualificazione del territorio più interessanti. È un supplemento che, certo, sarà di vivo interesse per i distributori, ma anche di utilità per progettisti e imprese della filiera delle costruzioni. A maggior ragione considerando i fondi europei del Pnrr che, in parte, sono destinati proprio alla cura del territorio.

Oltre al supplemento dedicato al drenaggio, il nuovo numero di YouTrade pubblica altri contenuti stimolanti. Per esempio, un focus sulla distribuzione del Sud, nello specifico in Calabria. Oppure sul problema del consumo di suolo. O, ancora, un focus sul sistema bagnonella sezione YouTrade Casa, ma anche un articolo sulle ombre che la distribuzione deve affrontare, con la cosiddetta retail apocalypse, oppure un focus sulle frontiere della termoidraulica. Oltre, naturalmente, a tante rubriche centrate come sempre sul business dell’edilizia e della distribuzione.

Un numero doppio, ricco e imperdibile quello del nuovo YouTrade: non perderlo! Abbonati ora!