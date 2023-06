Aliaxis Italia: trattamento acque di prima pioggia per evitare l’inquinamento di corsi d’acqua e terreni

L’acqua di prima pioggia o di dilavamento, corrisponde ai primi 5 millimetri di pioggia che cade su parcheggi o piazzali, in particolare di attività come aree di rifornimento carburante, autolavaggi, centri logistici, industrie, parcheggi…

Le acque di dilavamento scorrendo, portano con sé gli elementi inquinanti che si sono depositati sull’asfalto, come sabbie, olii, grassi, idrocarburi, o altri materiali legati all’attività che si svolge sul piazzale.

Le acque cariche di elementi inquinanti, non posso essere rilasciate direttamente nel terreno o in un corso d’acqua, ma vanno intercettate e trattate secondo il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il Testo unico sulle acque, recante “Norme in materia ambientale”, ha introdotto in Italia criteri molto precisi nell’ambito delle competenze e delle modalità di trattamento delle acque di prima pioggia. Già in fase di progetto preliminare è opportuno prevedere un impianto di trattamento delle acque che sia conforme alle normative, e garantisca la prevenzione dell’inquinamento del suolo e delle acque. La normativa è abbastanza complessa e può variare a seconda della regione, in senso più restrittivo.

Aliaxis Italia offre soluzioni per la gestione delle acque reflue e accompagna il progettista alla scelta della soluzione migliore per il suo lavoro. Le soluzioni ISEA di Aliaxis sono di due tipi: impianti di trattamento con accumulo e in continuo.

L’impianto con accumulo, oltre alla depurazione, contribuisce alla prevenzione degli allagamenti: in caso di piogge abbondanti o di bombe d’acqua, le vasche di accumulo servono da stoccaggio temporaneo dell’acqua piovana riducendo il sovraccarico delle fognature e dei corpi idrici recettori in cui andranno a sversarsi.

Aliaxis offre soluzioni progettate sulle specifiche esigenze del cliente arrivando ad offrire impianti su misura.

Alcuni esempi di impianti di acque di prima pioggia

Impianto di prima pioggia con accumulo RAIN

Applicazione: trattamento acque di prima pioggia provenienti da superfici pavimentate di un importante polo logistico nei pressi di Piacenza

Utenza: superfici scoperte fino a 10.000 m2

Recapito: fognatura o corsi d’acqua superficiali

Per un piazzale di 10.000 metri quadrati, utilizzati per lo stoccaggio di merci e il transito di mezzi pesanti, è stato scelto di installare un impianto RAIN che consente un alto livello di depurazione delle acque di lavamento. L’impianto con accumulo RAIN, depura l’acqua dagli elementi inquinanti presenti sul piazzale, così da poterla scaricare in reti di drenaggio o corsi d’acqua ricettori. Il corretto dimensionamento, la scelta dei sistemi di trattamento, le soluzioni tecniche adottate, diventano fondamentali per garantire, non solo la sicurezza ambientale ma anche quella idrogeologica del territorio.

Impianto di prima pioggia in continuo FIRST RAIN

Applicazione: trattamento acque di prima pioggia provenienti da superfici pavimentate

Utenza: portate fino a 30 l/s – Superfici scoperte fino a 6.000 m2

Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in continuo in polietilene, costituito da un pozzetto scolmatore, dotato di tronchetti di ingresso, uscita e by-pass, da un dissabbiatore per la sedimentazione di sabbia e inerti e da un separatore di oli e idrocarburi con filtro a coalescenza e otturatore automatico.

