Speciale Multipoint: intervista a Giuseppe Freri di 4 Bild

Come si è chiuso il 2022?

Il 2022 è stato un anno estremamente positivo con una crescita che si è avvicinata a un +40% rispetto al 2021.

Quanto ha inciso il Superbonus sul vostro fatturato e cosa prevedete con il taglio dell’incentivo e il blocco della cessione dei crediti?

Nei due anni appena trascorsi 4Bild, come tutto il mercato, ha beneficiato degli incentivi statali capaci di far ripartire non soltanto un settore ma l’intero sistema paese. Le misure adottate dal nuovo governo sembrano purtroppo dimostrare un disinvestimento nel settore dell’edilizia. Nonostante il taglio degli incentivi e il blocco della cessione dei crediti, che pare stia in qualche modo per ripartire, prevediamo un anno in continua crescita, seppur minore come intensità rispetto ai due anni appena trascorsi.

Come sta andando il 2023 e quali risultati vi aspettate per quest’anno?

Il 2023 è partito positivamente confermando i numeri dell’anno scorso,

rispettando i budget in crescita.

Quali prospettive si apriranno invece con il pnrr?

Occorre sicuramente spingere sull’acceleratore del Pnrr che a causa del caro prezzi e dell’inefficienza della macchina amministrativa è già in ritardo di mesi. La forte spinta sul mercato determinata dagli interventi promossi con il Piano rappresenta infatti un’opportunità irripetibile per l’ammodernamento e la riqualificazione del nostro paese.

Il mondo della distribuzione edile sta conoscendo grandi trasformazioni: recentemente ci sono state iniziative particolari che hanno coinvolto la vostra azienda?

Anche il mondo della distribuzione di materiali edili si deve sempre di più confrontare con il tema della sostenibilità. È per questo che 4Bild, che da sempre è attenta a questi temi, ha aderito al Consorzio Rec, il primo Consorzio dei rivenditori di materiali per l’edilizia per la raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di economia circolare nel settore dell’edilizia. Il Consorzio crea un network nazionale certificato di magazzini edili, per ottimizzare i servizi di gestione rifiuti, sostiene il riciclo e facilita la diffusione e la vendita di nuovi materiali riciclati di qualità.

Quali sono le sfide principali che il vostro multipoint deve affrontare per competere sul mercato?

La forza di 4Bild sta nella capacità di sviluppare e consolidare la relazione con i propri clienti – artigiani, imprese e progettisti – e nella cura che pone allo sviluppo delle competenze e professionalità all’interno del Gruppo. La sfida più importante è sicuramente quella di mantenere sempre alta, senza alcun tipo di compromesso, l’asticella che ci imponiamo giorno dopo giorno di superare, nel rispetto di un posizionamento che ci differenzia in modo così positivo in un mercato altamente competitivo.

Chi sono i vostri principali competitor (GDO, GDS, E-COMMERCE, ALTRE AGGREGAZIONI)?

Consideriamo gli operatori della distribuzione di materiali edili, in un mercato così ampio come quello in cui operiamo, dei colleghi più che dei competitor. Con molti di loro sviluppiamo infatti progetti comuni sediamo insieme all’interno di molti tavoli di lavoro, sia in ambito associazionistico che privato.

Avete introdotto novità a livello logistico? A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

In 4BILD è in atto un processo di trasformazione digitale grazie all’applicazione di tecniche Lean, tipicamente proprie nei processi di produzione, anche ai nostri processi distributivi, con uno sguardo continuo ai temi del paradigma 4.0. L’adozione, quasi 20 anni fa, di un sistema gestionale condiviso tra tutti gli attori di 4Bild ha permesso, in tutti questi anni, un costante processo evolutivo che prosegue ininterrottamente, alimentato costantemente da tutti i livelli di 4Bild.

Quali sono le vostre principali iniziative a livello di Marketing, Promozione, Comunicazione?

Le attività di marketing rappresentano da sempre un tema centrale in 4BILD. In partnership con le aziende leader nella produzione di materiali edili e finiture per la casa, 4Bild ha creato il Premio Metro d’Oro, con lo scopo di mettere al centro le imprese, dando valore alle eccellenze del settore delle costruzioni. Il Premio Metro D’Oro intende affermarsi

come il più ambito premio di maestria costruttiva e il massimo riconoscimento alla professionalità nell’esecuzione della nuova costruzione e ristrutturazione.

Quali zone geografiche servite?

Lombardia ed estero.

Quanti punti vendita avete oggi? Quanti punti vendita contate di acquisire a breve termine e in quali regioni?

Ad oggi 4Bild aggrega 17 punti vendita, con la prospettiva di una continua crescita anche in termini di apertura di nuovi. 4Bild è una realtà imprenditoriale in espansione che pianifica investimenti e progetti di sviluppo triennali per un posizionamento competitivo e di qualità.

Come si compone in percentuale la vostra clientela e quale tipologia di cliente incide di più sul fatturato?

I nostri principali clienti sono artigiani e imprese che coprono l’80% del nostro fatturato. Il restante è rappresentato dai privati e professionisti.

Quali servizi pre e/o post-vendita sono più graditi dai vostri clienti?

In 4Bild puntiamo sempre sulla forte specializzazione e sul servizio alle imprese, agli artigiani e ai professionisti, avendo ormai da tempo istituito una figura che chiamiamo «l’Esperto 4Bild in cantiere». 17 figure tecniche che lavorano sia affiancando imprese di costruzione e artigiani sui cantieri sia professionisti sui progetti.

Il servizio tecnico in 4Bild coincide con quello commerciale, pertanto la prima attività è quella di potenziare la relazione con il cliente. L’attività in cantiere è di supporto, in partnership con le aziende leader del settore si vanno ad indicare le soluzioni e le scelte giuste per migliorare lo standard qualitativo dei lavori, ottimizzandone resa, costi e tempi. Oltre a questo, c’è il locker, una soluzione h 24 che funziona come punto di ritiro selfservice per gli acquisti fatti online e nel punto vendita e i servizi di lavorazionedel ferro e del legno. L’obiettivo della continua creazione di valore, si esprime dall’inizio di quest’anno anche grazie alla nascita di una nuova importante partnership tra 4Bild e Hss Nolo che diventano il riferimento nel noleggio di attrezzature per edilizia, idraulica, pulizia e giardinaggio, aumentando la gamma di servizi che 4Bild offre al mercato.

Infine, sempre più punti vendita 4Bild stanno diventando anche Centri Preliminari Di Raccolta di macerie da costruzione e demolizione. I nostri clienti potranno così scaricare le proprie macerie prima di caricare i materiali di cui hanno bisogno: come recita una nostra

campagna di comunicazione «In un unico viaggio, un doppio vantaggio».

Quanto tempo dedicate alla formazione del personale interno e quanto alla formazione dei vostri clienti?

La formazione rappresenta da sempre un tema strategico in 4Bild. Grazie alla nostra 4Bild Accademia attuiamo un percorso di valorizzazione continua delle professionalità, in forte sintonia con la cultura aziendale di 4Bild. 4Bild Accademia soddisfa appieno le esigenze di formazione tecnica, manageriale e organizzativa presenti all’interno della nostra organizzazione. Nel 2022 abbiamo erogato più di 2500 ore/uomo di formazione interna.

I risultati di questa formazione non sono esclusivamente finalizzati a orientare il dipendente verso funzioni sempre più specifiche e professionali, secondo reali logiche di crescita lavorativa e spendibilità sul mercato del lavoro ma, allargando anche ai nostri clienti, a migliorare la produttività e competitività dell’impresa.

4Bild Accademia ha infatti aperto fin da subito le porte ai propri clienti con percorsi di formazione sia tecnici, erogati in partnership con i principali produttori, che manageriali e organizzativi, anche grazie ai 4Bild Accademia Campus, appuntamenti formativi di più giorni, svolti fuori città, con approfondimenti tenuti da docenti e professionisti, per far comprendere ai nostri clienti come i nuovi processi di sviluppo stiano trasformando le organizzazioni in ogni ambito, dalle operations al marketing, dal sales al management accounting. Durante i 4Bild Accademia Campus l’attività formativa è alternata a momenti esperienziali condivisi.

LA SCHEDA

Ragione sociale completa: 4Bild

• Sede centrale: Via Cesalpino 60, 20128 Milano

• Sede legale: Via Podgora 11, 20122 Milano

• Tel: 02/40706023

• Mail: moretti@4bild.com

• Sito internet: www.4bild.it

• Tipologia di aggregazione: franchising

• Anno di fondazione: 2006

• Presidente: Giuseppe Freri

• Responsabile ufficio acquisti: Giuseppe Cuffari

• Fatturazione centralizzata: sì

• Aree geografiche servite: Lombardia ed estero

• Numero punti vendita materiali edili: 12

• Numero showroom: 9

• Dipendenti: 150

• Fornitori partner: 200

• Fatturato 2022: aggregato 110 milioni di euro