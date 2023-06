30 anni di innovazioni per lo stabilimento Etex di Corfinio

Lo stabilimento Etex di Corfinio (L’Aquila) ha festeggiato 30 anni dalla sua fondazione.Per celebrare l’anniversario l’azienda ha organizzato un evento celebrativo dal titolo “30

anni di futuro”. Protagonisti dei festeggiamenti sono stati i dipendenti, premiati dal direttore Cristian Palmisano, le loro famiglie, i clienti e la comunità locale attraverso i suoi rappresentanti istituzionali. Ospite dell’evento anche il comico Gabriele Cirilli.

«Il 30esimo anniversario di fondazione dello stabilimento di Corfinio rappresenta un importante traguardo che testimonia l’eccellenza, l’impegno e la perseveranza dell’azienda nel corso degli anni. Guardando al futuro, Etex è determinata a mantenere il proprio ruolo di leader nel settore, fornendo prodotti di alta qualità e contribuendo allo sviluppo socio-economico della nostra comunità», ha commentato l’amministratore delegato Matteo Da Forno.

Negli ultimi tre decenni, lo stabilimento Etex si è affermato come un pilastro

nell’industria delle costruzioni a secco, affrontando costantemente le sfide del mercato e adattandosi ai cambiamenti tecnologici e alle esigenze dei clienti.

Oltre a creare un ambiente di lavoro sicuro e stimolante per i dipendenti, promuovendo l’innovazione, lo sviluppo delle competenze e la collaborazione, l’azienda nel corso degli anni ha sostenuto iniziative sociali e ambientali, dimostrando il suo impegno per la responsabilità sociale d’impresa. L’ultimo progetto avviato proprio a Corfinio è il “Distretto italico”, la prima fabbrica di idrogeno verde in Centro Italia.