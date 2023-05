Wingum Plus H2O BRoof T2, l’impermeabilizzante liquido che protegge dall’acqua e dal fuoco

La gamma di sistemi impermeabilizzanti liquidi ideati e prodotti da Winkler si amplia con il nuovo Wingum Plus H2O BRoof T2 certificato per la reazione al fuoco esterno in accordo con la norma UNI EN 13501-5 che prevede che, in caso di incendio, l’espansione del fuoco non debba superare i 55 centimetri. I test sul Wingum Plus H2O BRoof T2 hanno certificato che l’espansione del fuoco non supera i 18 centimetri.

Wingum Plus H2O BRoof T2 anticipa quindi le richieste dei progettisti che dovranno preservare le coperture che ospiteranno i pannelli fotovoltaici, una domanda di installazione in continuo aumento. La reazione al fuoco diventa quindi un importante valore aggiunto, in grado non solo di proteggere da eventuali problemi dei pannelli fotovoltaici che potrebbero prendere fuoco danneggiando la copertura, ma anche di migliorare l’efficienza dei pannelli stessi, soprattutto se si decidesse la versione Reflex, in grado di abbassare anche del 50% la temperatura della superficie nei mesi più caldi.

La versatilità di Wingum Plus H2O BRoof T2 rende il prodotto applicabile con successo su qualsiasi tipo di supporto, dalle coperture in calcestruzzo, metallo, anche ossidabile, e su manti bituminosi, lisci o ardesiati. È anche possibile ripristinare le vecchie membrane nel caso venisse richiesta la certificazione di reazione al fuoco.

Per la posa dei prodotti con reazione al fuoco certificata viene sempre richiesta l’armatura, ma per Wingum Plus H2O BRoof T2 non è non necessaria la fibra di vetro. Va applicato per circa un terzo del materiale da utilizzare. Si procede poi appoggiando l’armatura e annegandola a scomparsa con l’aiuto di una leggera pressione del rullo. Infine, bisogna attendere l’asciugatura e stendere la seconda mano per raggiungere il consumo previsto.

Come già per il Wingum Plus H2O, anche la versione BRoof T2 mantiene tutte le caratteristiche di un impermeabilizzante liquido, elastomerico a base acquosa, a rapida asciugatura che lo rende fuori pioggia dopo solo poche ore, offrendo la possibilità di iniziare e finire il lavoro in giornata. È disponibile in cinque colori.

Inoltre, come per tutti i prodotti della gamma Winkler Safe, Wingum Plus H2O BRoof T2 viene stoccato in modo sicuro, poiché adeguato alle norme antincendio e di trasporto.