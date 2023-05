Condexa HPR, la nuova gamma di caldaie a condensazione Riello

Riello presenta la nuova gamma di caldaie murali modulari a condensazione Condexa HPR, sviluppata per consentire compattezza dimensionale e flessibilità installativa a

fronte di elevati rendimenti.

La gamma si compone di quattro modelli da 35 a 70 Kw, tutti dotati di circolatore

modulante, in grado di variare la portata, in funzione delle temperature di mandata e ritorno, per permettere il funzionamento nella condizione di massima condensazione.

La configurabilità stand-alone o in cascata (lineare o back-to back), e l’elevato rapporto di modulazione della potenza (1:8 come stand-alone; 1:32 in cascata) consentono a di adattarsi a grandi variazioni di richiesta di calore dall’impianto, rendendola idonea per un’ampia varietà di applicazioni, dalle unità residenziali fino a data center, scuole, edifici commerciali o impianti industriali, sia nelle nuove costruzioni che nella sostituzione di vecchie centrali termiche.

L’impianto in cascata, fino a quattro moduli, che può raggiungere una potenza totale di 280 Kw, è gestito attraverso un dispositivo accessorio, il Controllore di Cascata, in grado di regolare l’accensione e la modulazione di potenza di tutti i moduli del sistema. Grazie alla ridondanza dei moduli termici della cascata, Condexa HPR può permettere

la continuità di servizio del sistema anche durante le operazioni di manutenzione.

I nuovi moduli di combustione, alloggiati all’interno di Condexa HPR, sono dotati di scambiatore di calore in acciaio inox e bruciatori premiscelati, equipaggiati di testa di combustione in maglia metallica e miscelatore aria-gas, e consentono un elevato range di modulazione, silenziosità e ridotte emissioni inquinanti.

Il controllo elettronico, grazie alla velocità di calcolo e agli avanzati algoritmi di gestione, consente una sofisticata regolazione della temperatura ambiente e un funzionamento ottimale.

Completa l’offerta l’ampia gamma di accessori opzionali, che consentono molteplici configurazioni del prodotto. Tra questi la possibilità di interfacciare i circuiti primario e secondario sia con separatore idraulico. che con scambiatore a piastre, i moduli elettronici per telecontrollo, la gestione di zone termiche supplementari, la produzione di acqua calda sanitaria, anche con integrazione solare, i kit idraulici per installazione in cascata e il set di componenti per la gestione della canna fumaria.