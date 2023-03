Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi: tris di utilizzi con una copertura

Grazie al sistema di sottocopertura con poliuretano espanso all’intradosso, Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi è stato scelto per un massiccio intervento di ristrutturazione di alcune delle proprietà immobiliari de L’Agraria, azienda di San Donà di Piave e Monasteir (Venezia) del Gruppo Cerchier, distributore di mezzi tecnici per l’agricoltura nel Nord Est.

Il gruppo nel 2020 si era già affidato all’azienda di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) per la copertura di un’abitazione con coppo alluminio rosso anticato. Il successo dell’operazione ha spinto l’azienda ad affidarsi nuovamente a Fibrotubi per diversi cantieri prevalentemente nella zona di Venezia e provincia e Treviso.

Gli interventi hanno riguardato principalmente il rifacimento della copertura di una casa padronale con annesso rustico di 500 metri quadrati, il rifacimento del tetto di due abitazioni rurali e due capannoni a uso agricolo di 500 metri quadrati ciascuno, il rifacimento di un’abitazione con annessa rivendita di articoli agricoli di 250 metri quadrati. Infine, i lavori hanno interessato anche la ristrutturazione dei tetti di alcune abitazioni nel centro storico a Pieve di Soligo (Treviso) per un totale di 200 metri quadrati.

La scelta del Sottocoppo Metallico Coibentato è nata principalmente dall’esigenza della committenza di riutilizzare i coppi antichi, impiegando una sottocopertura innovativa che potesse durare nel tempo e consentisse ai coppi di non scivolare verso il basso.

La soluzione di Fibrotubi abbina alla lastra grecata nuda (Sottocoppo Metallico in versione base) uno strato isolante da 13 millimetri in poliuretano espanso, consentendo l’isolamento della struttura sottostante. Tecnicamente, infatti, la presenza dello strato di poliuretano all’intradosso riduce la trasmissione del calore della lastra all’interno, incrementando e potenziando le prestazioni dell’isolante.

Sottocoppo Metallico Coibentato di Fibrotubi ha una leggerezza incrementata rispetto ai classici sottocoppi in commercio. Brevettato impermeabile anche a bassa pendenza (minimo 15%), è pedonabile e resistente senza rischi di rottura. Ventilato nella versione base, permette l’ancoraggio sicuro dei coppi grazie ai correntini. La vernice ad alta resistenza è adatta anche a interventi che prevedono il riutilizzo dei coppi preesistenti. Oltre a una trasmittanza termica migliorata, consente la riduzione del rumore e dell’effetto condensa, e prevede la possibilità di inserire le staffe per installazione del fotovoltaico nelle greche della lastra.

Nato per uno stabile e duraturo ancoraggio dei coppi, grazie ai correntini metallici preforati posti sulla greca alta, il sistema consente il fissaggio in sicurezza degli elementi di copertura tramite ganci e permette di utilizzare sia coppi antichi sia di nuova produzione. Il Sottocoppo Metallico Coibentato, inoltre, è inquadrabile nella normativa per gli interventi qualificanti in ambito di efficienza energetica con superbonus ed è certificato Cam.

Un altro vantaggio derivato dall’utilizzo del Sottocoppo Metallico Coibentato è l’abbinamento con i sistemi per il fotovoltaico.

Vista l’ubicazione degli immobili prevalentemente rurale, il committente ha deciso di utilizzare Sottocoppo anche per il risparmio energetico e in un’ottica green a basso impatto, utilizzando l’accessoristica dedicata Fibrotubi, come i profili per fotovoltaico First. Queste speciali barre in alluminio, da applicare sulla greca del Sottocoppo, permettono di fissare agevolmente i pannelli solari, consentendo di realizzare una copertura rispettosa dei vincoli paesaggistici e in grado di cogliere le opportunità delle nuove soluzioni tecnologiche.

SCHEDA PROGETTO

Tipologia: rifacimento copertura casa padronale con annesso rustico (500 mq), rifacimento 2 tetti di abitazioni rurali (500 mq cadauno), nuova copertura di due capannoni a uso agricolo (500 mq cadauno), rifacimento una abitazione con annessa rivendita articoli agricoli (250 mq), rifacimento tetto di altre abitazioni in centro storico a Pieve di Soligo (200 mq)

Ubicazione: Venezia e Treviso

Data: Giugno-Ottobre 2022

Committente: L’Agraria di San Donà e Monastier Srl

Copertura: Sottocoppo Metallico Coibentato, alluminio rosso coppo

Superficie totale coperta: 2.950 mq