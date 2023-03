Prefa a Klimahouse in anteprima con la nuova tegola fotovoltaica

In anteprima per il mercato italiano Prefa presenta a Klimahouse 2023 la nuova Tegola fotovoltaica in alluminio (Padiglione CD – Stand D22/54). La novità è già disponibile per l’Alto Adige e dal 2024 per il restante mercato nazionale.

L’esclusivo sistema Prefa di copertura con impianto fotovoltaico integrato è leggero e si abbina perfettamente con tutti i sistemi di rivestimento e accessori dell’azienda, creando un sistema coordinato e ricercato a livello estetico.

Gli elementi fotovoltaici integrati nella tegola eliminano la necessità di forare la copertura o passare canaline. La tegola fotovoltaica è dotata di tecnologia halfcut per ottimizzare al massimo le prestazioni: i diodi di bypass integrati consentono di continuare a produrre elettricità anche se i singoli pannelli sono parzialmente ombreggiati da nuvole, foglie o anche dalla neve. Il vetro solare a bassa riflessione, saldamente incollato alla tegola, è resistente alla grandine e alla rottura, alle tempeste e alla ruggine.

La tegola fotovoltaica svolge sia la funzione impiantistica che quella di rivestimento: il tetto viene coperto direttamente e non è necessario aggiungere altri prodotti. Questo significa che il manto di copertura non viene forato e l’installazione può essere eseguita direttamente dal lattoniere o dal coperturista. L’elettricista si occupa quindi dell’installazione della scatola di giunzione del generatore e dell’inverter. Dopodiché sarà possibile decidere se utilizzare direttamente l’elettricità prodotta, immetterla in rete o immagazzinarla.

Prodotta in Austria con componenti di alta qualità di produttori rinomati, la Tegola Fotovoltaica Prefa è testata secondo le norme IEC 61215:2016 e IEC61730, con prestazioni garantite per 25 anni.

Disponibile nella gamma cromatica P.10 nei toni del grigio e del nero, è proposta in due diverse misure – piccola e grande – abbinabili rispettivamente alla tegola R.16 (copertura utile di 700×420 mm, potenza di 43 Wp/pz) o al pannello FX.12 (copertura utile di 1.400 x 420 mm, potenza di 100 Wp/Pz). Pur con la tecnologia integrata, entrambe le tipologie pesano solo 12,6 kg/mq.

Le tegole fotovoltaiche Prefa sono fornite insieme al pacchetto completo, con il vantaggio di acquistare tutto il kit da un unico fornitore. La fornitura comprende: tegole fotovoltaiche con elemento di fissaggio (incluso cavo e spina), scatola di connessione del generatore, inverter, linee di fase e di connessione.

La richiesta del punto di misurazione, montaggio della scatola di connessione del generatore e dell’inverter (compresa la linea principale DC) e collaudo (compreso il verbale di messa in servizio) a cura di un partner Prefa di impiantistica elettrica sono compresi nella fornitura.

L’azienda offre inoltre un servizio di consulenza alla progettazione, effettuando il calcolo dell’efficienza di produzione formulato in base allo studio delle ombre, all’orientamento e alla struttura del tetto.