Edil Logistica: cresce il servizio di magazzino sprint

Con le sue quattro sedi di Pogliano Milanese (Milano), Albenga (Savona), Moncalieri (Torino) e Trezzo D’Adda (Milano), Edil Logistica mette a disposizione dei distributori edili oltre 5 mila referenze di più di 50 fornitori selezionati per qualità dei prodotti e dei servizi.

Nel corso del 2022 sempre più distributori hanno scelto di rivolgersi alla piattaforma distributiva senza costi aggiuntivi, per gestire al meglio lo stoccaggio dei materiali e dedicare i magazzini all’inserimento di nuove merceologie, delegando al centro di logistica la giacenza dei materiali ingombranti o di quelli a bassa rotazione.

Nonostante il particolare contesto di difficoltà produttive che ha interessato il comparto dei materiali isolanti e, più in generale, di numerose materie prime, generando lo slittamento dei tempi di consegna e continui aumenti dei listini, nel 2022 Edil Logistica ha mantenuto i suoi standard distributivi e alcune sedi hanno fatto registrare incrementi significativi.

Una formula di successo che può vantare un servizio particolarmente efficace: permette alle rivendite di ritirare materiali senza limiti di fornitura e senza alcun costo aggiuntivo dopo solo quattro ore dall’ordine. Previa verifica della disponibilità sul sito della piattaforma, il materiale è pronto per il ritiro e quindi per la consegna al cliente.

I magazzini edili trovano in Edil Logistica un ottimo supporto: un deposito aggiuntivo di zona che non genera costi, in grado di fornire prodotti di qualità in modo rapido e professionale.

Poter contare su un magazzino a disposizione è un servizio sempre più gradito anche dalla produzione. Edil Logistica rappresenta un’occasione per essere ancora più vicini ai clienti e promuovere la propria offerta, soprattutto per le aziende che hanno la loro sede produttiva distante dal Nord Italia.