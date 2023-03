Dierre partner di Federalberghi per promuovere innovazione e sicurezza

Dierre, marchio italiano specializzato nella produzione di porte blindate, tagliafuoco e portoni per garage, sigla una partnership con Federalberghi, l’associazione degli imprenditori turistico-alberghieri della Provincia di Torino, al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sicurezza delle strutture alberghiere. La collaborazione prevede l’organizzazione di incontri formativi e un servizio di consulenza personalizzato per le strutture ricettive e importanti agevolazioni dedicate agli associati.

«L’accordo con Federalberghi Torino è importantissimo perché va ad alimentare il dialogo tra la produzione e le esigenze specifiche del settore, vera linfa della nostra ricerca e sviluppo. Insieme a una significativa gamma di soluzioni e competenze portiamo l’attitudine a fare nostre le richieste che ci vengono rivolte, per individuare risposte innovative e performanti», sottolinea Laura De Robertis, responsabile marketing Dierre.

L’ampia gamma di prodotti Dierre per alberghi e strutture ricettive comprende porte tagliafuoco, portoni per garage, porte interne e casseforti. Le classiche porte in acciaio antincendio sono inoltre affiancate da eleganti versioni in legno, in cui il design si aggiunge a prestazioni ai vertici della categoria.

Le porte tagliafuoco della linea Opera hanno superato le prove di tenuta al fumo freddo Sa e al fumo caldo S200 (o Sm), tra le caratteristiche più importanti richieste ai serramenti dal Codice Prevenzione Incendi. La diffusione dei fumi e la loro inalazione è infatti la principale causa di morte per gli occupanti di un edificio che viene attaccato dalle fiamme.

«Dierre è un brand sinonimo di eccellenza, qualità e innovazione che offre un’ampia gamma di prodotti indispensabili per le strutture turistico-ricettive. Siamo quindi molto soddisfatti di avere definito una partnership strategica che consente di valorizzare un’azienda che, tra i tanti aspetti positivi, vanta anche quello di avere radici nel nostro stesso territorio. Riteniamo da sempre che la sinergia con partner locali sia fondamentale per il rilancio continuo e la buona tenuta del sistema economico in cui operiamo», dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.