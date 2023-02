Unika: ci ingrandiamo con BigMat

«Il 2022 è stato un anno da record», afferma Cislaghi «ma siamo molto fiduciosi anche per il 2023, soprattutto su Milano. Sono previste nuove aperture anche in altre regioni del Centro Nord e, nonostante alcune previsioni un po’ pessimistiche, ci aspettiamo un’ulteriore crescita rispetto al 2022. Nel 2023, inoltre, tutte le rivendite Unika entreranno nel Gruppo BigMat: al di là di prezzi e sconti, ci vogliono servizi avanzati da dare ai clienti per cercare di andare incontro a un mercato sempre più evoluto».

Per celebrare un anno di successi Unika, il multipoint della distribuzione edile guidato da Fernando Cislaghi, ha organizzato un evento conviviale insieme a collaboratori e fornitori per festeggiare i risultati raggiunti e dare il via a un nuovo anno ricco di novità.

«Abbiamo organizzato questa festa per ringraziare i collaboratori interni e i fornitori che più hanno contribuito al successo di Unika nel 2022», ricorda Fernando Cislaghi. «C’era anche qualche cliente particolarmente legato alla nostra azienda e alcuni esponenti delle società sportive che sponsorizziamo, come la Vero Volley Milano e il Bologna FC. In tutto i partecipanti sono stati circa 70 persone, a cui si sono uniti anche i collaboratori della rivendita EdilQuattro di Rubiera (Reggio Emilia), con cui collaboriamo in maniera continuativa» e che è entrata anche in società con Unika.

Presente anche Luca Bellei, direttore generale di Edil-Quattro e presidente del consiglio di amministrazione di Unika Modena, il quinto e più recente punto vendita del gruppo. Situato a Formigine (Modena), in via Vanoni 18, il nuovo punto vendita si sviluppa su una superficie coperta di 1.500 metri quadrati con un’area di libero servizio di circa 200 metri quadrati, a cui si aggiungono 800 metri quadrati di esterno. All’interno i clienti possono trovare tutti i prodotti da costruzione, con una particolare attenzione ai materiali per l’isolamento.

«Abbiamo aperto da appena tre mesi, ma l’esordio è davvero incoraggiante, nonostante ci siano competitor molto quotati sul territorio», commenta Bellei, in relazione all’attività di Unika Modena. Oltre a Formigine, attualmente Unika è presente a Milano con tre store e uno showroom di finiture, e a Bologna con un magazzino edile e una sala mostra.