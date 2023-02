Unifix Shop System: con i locker il ritiro dei materiali è ancora più comodo e veloce

Unifix ha dato vita a una soluzione capace di rendere l’esperienza di acquisto ancor più completa ed efficace.

Con il servizio di Locker (gli armadi hi-tech per il ritiro della merce acquistata online) Unifix Shop System sarà possibile per i clienti prolungare la durata degli orari di consegna dei materiali.

Inoltre, grazie all’integrazione con un innovativo web service, la rivendita ha a disposizione uno shop online, che a sua volta può mettere a disposizione della propria clientela diretta. Un servizio integrato ad alto valore aggiunto, ideale anche per le imprese che, per vari motivi, non hanno ancora potuto creare la propria piattaforma di web shop.

Attraverso lo Shop System di Unifix, infatti, le rivendite saranno accompagnate nel proprio percorso di digitalizzazione del business, riuscendo così a governare questi nuovi canali distributivi, anziché temerne l’avvento.

I vantaggi dell’attivazione di Unifix Shop System sono molteplici. Per esempio, la soluzione garantisce ai propri clienti la merce necessaria ogni giorno e in qualsiasi momento, con la possibilità di guadagnare un importante vantaggio competitivo rispetto ai grandi colossi del settore, vincolati a rigidi orari di apertura.

In questo modo il ritiro dei materiali diventa ancora più comodo e veloce, potendo gestire vendite e noleggi comodamente via web, senza la necessità di organizzare di un servizio e-commerce.

La soluzione permette anche un tracciamento costante e organizzato dei dati di vendita, delle forniture disponibili e degli stati di noleggio. Tutto questo avviene grazie all’utilizzo dei Lockers, armadietti automatizzati e personalizzabili graficamente, che consentono di usufruire di diversi servizi di vendita, consegna e interscambio 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza necessità di essere presidiati.

Semplici da utilizzare, i Locker sono dotati di software personalizzati che, oltre a gestirne la corretta fruizione, permettono anche un costante monitoraggio dei dati ed eventuali interventi da remoto tramite app, telefono o Whatsapp.

E i vantaggi di questa soluzione si ripercuotono anche sul cliente finale: massima libertà sull’orario di ritiro e nessun costo di commissione sui prodotti in vendita o sul noleggio.

Grazie a questa innovativa soluzione, l’azienda altoatesina Unifix è coerente con la propria vocazione all’innovazione d’impresa, con l’obiettivo di evolvere da un concetto di «business to business» a uno di «business for business».