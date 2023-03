Basterà una pezza messa dopo che il danno è stato fatto? Riuscirà un decreto nato storto a rimediare al blocco di un intero settore? Insomma, che succederà dopo che il governo ha eliminato la possibilità di cedere il credito d’imposta legato ai bonus? Domande che sono affrontate, inevitabilmente, sul nuovo numero di YouTrade.

Ma, per fortuna, dal mondo dell’edilizia non arrivano soltanto gelate a sorpresa. Il settore è ancora vivo e vegeto, non solo perché, comunque, il 2023 ha già messo in cassaforte un bel po’ di lavori, ma anche perché ci sono comparti che, a prescindere dagli incentivi fiscali, dimostrano una vitalità esuberante, come nel caso del fotovoltaico, a cui il nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore dedica un articolo. Oppure come l’edilizia green, un altro mercato che sembra non doversi arrestare a causa di improvvide decisioni della politica: per questo YouTrade anticipa i temi della nuova edizione del Klimahouse.

Il periodico leader nel mondo della distribuzione edile affronta, tra i tanti articoli, anche due temi che sono approfonditi in sezioni speciali: l’arredamento con il colore, che alterna un’analisi focalizzata sul mercato delle pitture, a prodotti e case history legate al mondo delle finiture. Un altro focus, invece, è centrato su macchine e attrezzature per il cantiere, settore di attività che ha conosciuto un ampio sviluppo, a partire dal noleggio.

Tra i numerosi articoli che riguardano il mondo dell’edilizia e della distribuzione vale la pena di segnalare anche la sezione YouTrade Casa, che in questo numero si concentra sulle verande, un materiale promettente dopo che il passato governo ne ha liberalizzato la possibilità di installazione.

Tutto questo e molto altro di più sul nuovo numero di YouTrade, non perderlo! Abbonati ora!