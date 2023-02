Stone City: partecipa agli open days 2023

Stone City Open Days 2023: Anche quest’anno Granulati Zandobbio organizza STONE CITY, dal 15 al 18 Febbraio.

STONE CITY è uno spazio magico, accattivante e suggestivo, fonte di ispirazione per ogni visitatore amante dell’architettura del paesaggio: raccoglie le migliori soluzioni per esterni realizzate con i prodotti di Granulati Zandobbio e dei suoi brand collegati.

Partecipa all’esposizione, unica in Europa, di prodotti per l’architettura del paesaggio. Una distesa di 8.000 m2 divisa in 9 aree espositive in cui trovare ispirazione per l’arredo esterno. Un viaggio immersivo nel mondo della pietra.

L’esposizione, dedicata sia ai professionisti del settore che ai privati, apre le sue porte al pubblico dal 15 al 18 febbraio, dalle 9.00 alle 19.00.

Gli operatori di Granulati Zandobbio saranno pronti a rispondere a qualsiasi domanda sulle novità 2023 e sull’intera gamma prodotti.

PRENOTA LA TUA VISITA