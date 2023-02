Stefano Deri nuovo presidente di Cortexa

Stefano Deri è il nuovo presidente di Cortexa per il triennio 2023-2025. Grazie a una lunga esperienza nel settore edile, con ruoli di prestigio all’interno di importanti realtà aziendali nel mondo dei prodotti per l’edilizia professionale, Deri si impegnerà a promuovere l’Eccellenza nel Sistema a Cappotto di cui Cortexa si fa portavoce sin dall’anno 2007. Cortexa ringrazia Andris Pavan, alla guida del progetto associativo dal 2020, per gli obiettivi raggiunti. «Il triennio del mio mandato è stato caratterizzato dall’ingresso di molte nuove aziende in Cortexa e dall’avvento del Superbonus, che ha rappresentato un’opportunità senza precedenti per la crescita del settore edile e la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. In questo periodo, l’incremento del numero di operatori nel settore edile non è sempre andato di pari passo con la qualità. Da qui l’esigenza, durante il mio mandato, di investire ulteriormente in contenuti e strumenti volti a migliorare le conoscenze e competenze di tutti gli operatori della filiera, fino ai privati, per progettare e realizzare Sistemi a Cappotto di qualità secondo i requisiti di Cortexa», afferma Pavan. «Abbiamo investito inoltre nella preparazione dei progettisti, ai quali abbiamo dedicato un nuovo percorso formativo online messo a disposizione a partire dalla fine dello scorso anno. Durante il mio mandato abbiamo attivato il Centro Studi Cortexa, che sta lavorando a temi molto importanti che ci consentiranno di conoscere meglio il mercato e le sue evoluzioni. Lascio il timone a Stefano Deri, nella certezza che saprà preservare e consolidare il ruolo di riferimento assoluto di Cortexa in Italia per il Sistema a Cappotto di qualità».

«Ringrazio l’Assemblea di Cortexa per avermi dato questa importante opportunità. Continuerò il percorso del progetto associativo per affermare con sempre più forza la necessità di rispettare criteri di eccellenza nel Sistema a Cappotto e negli interventi di riqualificazione energetica in Italia» è il commento di Deri, che è anche responsabile della Linea Coating di Mapei. «L’Europa si è posta degli obiettivi molto ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni e dei consumi di energia degli immobili, con il programma Fit for 55, che prevede di ridurli del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Durante questi tre anni oltre a portare avanti il programma di formazione e informazione di Cortexa, concentreremo le nostre attività sul contributo che il Sistema a Cappotto può dare al raggiungimento degli obiettivi europei, ricordando sempre che l’efficacia degli interventi è garantita esclusivamente da Sistemi a Cappotto forniti come kit da un unico produttore, dotati di certificato Eta e marcatura Ce, progettati secondo la norma Uni/Tr 11715 e il Manuale Cortexa e posati da operatori le cui competenze siano certificate secondo la norma Uni 11716».