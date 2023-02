Sistemi di rinforzo NETFIX CRM: applicazioni e vantaggi

I sistemi di rinforzo NETFIX CRM dell’azienda CVR S.p.A. sono specificamente progettati per realizzare interventi di consolidamento strutturale di elementi in muratura, con la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar).

L’intonaco armato CRM viene realizzato mediante l’impiego di una rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) inserita in una malta ad uso strutturale e applicata sulla superficie dell’elemento in muratura da rinforzare.

I sistemi di rinforzo NETFIX CRM sono particolarmente indicati per interventi di miglioramento e adeguamento sismico, potenziando sensibilmente le prestazioni nel piano e fuori piano delle murature.

Intonaco armato CRM: i vantaggi

I principali vantaggi di un intonaco armato CRM sono:

perfetta compatibilità con intonaci a base calce e/o cemento;

massima durabilità dell’intervento, a differenza dei sistemi tradizionali in cui l’armatura metallica nel tempo è soggetta a fenomeni di ossidazione e corrosione;

facilità di applicazione e movimentazione delle reti;

rigidezze più basse rispetto all’utilizzo di reti elettrosaldate;

spessori più contenuti e conseguente riduzione dei carichi applicati.

I componenti dei sistemi NETFIX CRM

L’azienda CVR S.p.A utilizza il SISTEMA NETFIX CRM 490 e il SISTEMA NETFIX CRM 980, per i quali ha una doppia certificazione: Certificato di Valutazione Tecnica (CVT n. 375/2022) e Valutazione Tecnica Europea (ETA-22/0424, in conformità ai requisiti previsti nel cap. 11.1 delle NTC18.

SISTEMA NETFIX CRM 490

rete in GFRP NETFIX CRM 490

angolare preformato in GFRP NETFIX CRM ANGULAR 490

connettori “ad L” in GFRP, NETFIX CRM CONNECTOR (disponibili in varie lunghezze)

(disponibili in varie lunghezze) ancorante chimico per l’inghisaggio dei connettori BCR 400 V-PLUS ;

; malte per uso strutturale a prestazione garantita, in possesso di marcatura CE secondo le norme EN 998-2 o EN 1504-3, con sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 2+.

SISTEMA NETFIX CRM 980

rete in GFRP NETFIX CRM 980

doppio angolare preformato in GFRP NETFIX CRM ANGULAR 490

connettori “ad L” in GFRP, NETFIX CRM CONNECTOR (disponibili in varie lunghezze)

(disponibili in varie lunghezze) ancorante chimico per l’inghisaggio dei connettori BCR 400 V-PLUS ;

; malte per uso strutturale a prestazione garantita, in possesso di marcatura CE secondo le norme EN 998-2 o EN 1504-3, con sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 2+.

A completare la linea rinforzo di strutture in muratura di CVR, ci sono NETFIX CRM ANGULAR 490 – angolare preformato in GFRP che presenta le stesse caratteristiche della rete NETFIX CRM 490 ad eccezione della specifica sagomatura “ad L” – e i connettori in GFRP NETFIX CRM CONNECTOR.

Le malte strutturali da abbinare ai sistemi NETFIX CRM

Le malte strutturali proposte da CVR sono conformi alle norme EN 998-1 ed EN 998-2 e alla norma EN 1504-3.

KALCYCA structura : formulata con l’innovativo legante KALCYCA, specifica per il restauro e il consolidamento strutturale di edifici storici

: formulata con l’innovativo legante KALCYCA, specifica per il restauro e il consolidamento strutturale di edifici storici ECOSAN R50, R100, R150: malta minerale strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ecoleganti a elevata resistenza ai solfati e microsilicati, specifica per il consolidamento strutturale di murature portanti

malta minerale strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ecoleganti a elevata resistenza ai solfati e microsilicati, specifica per il consolidamento strutturale di murature portanti INTOFORT F e INTOFORT F300 : malta cementizia fibrorinforzata per intonaci ad elevate resistenze meccaniche, formulata con cementi di alta qualità, inerti selezionati in curva granulometrica controllata e specifici additivi

e : malta cementizia fibrorinforzata per intonaci ad elevate resistenze meccaniche, formulata con cementi di alta qualità, inerti selezionati in curva granulometrica controllata e specifici additivi SPRITZ BETON: malta cementizia fibrorinforzata a comportamento reoplastico, formulata con leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in curva granulometrica controllata e specifici additivi

malta cementizia fibrorinforzata a comportamento reoplastico, formulata con leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in curva granulometrica controllata e specifici additivi SUPERGROUT tixotropico R3 ed R4: per il ripristino centimetrico di elementi strutturali in calcestruzzo armato

Installazione dei sistemi di rinforzo NETFIX CRM

Per realizzare lavori a regola d’arte è fondamentale seguire tutte le istruzioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti, verificandone sempre la compatibilità con quanto definito nel progetto e con quanto eventualmente prescritto dalla Direzione Lavori. Ecco una scaletta utile:

Verifica e preparazione del supporto, con eventuali interventi preliminari Realizzazione dei fori per l’alloggio dei connettori Installazione della rete e degli angolari in GFRP Installazione dei connettori in GFRP Applicazione della malta strutturale da intonaco

Controlli di accettazione in cantiere: ricorda che Tutti i materiali utilizzati per impieghi strutturali devono essere chiaramente identificati ed accettati in cantiere prima del loro utilizzo.

Scopri la linea di rinforzo di strutture in muratura di CVR e scarica le schede tecniche di sistema e di prodotto, disponibili online!