Risultato sicuro per l’isolamento con KapLoc, il cappotto di Locatelli Intonaci

Quando vincere il freddo fa la differenza entra in gioco KapLoc, il Sistema Cappotto Sicuro di Locatelli Intonaci, azienda della provincia di Bergamo specializzata in un’ampia gamma di prodotti per l’edilizia, tra cui rasanti e colle per il rivestimento isolante esterno.

Studiato per interventi di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico nel rispetto dell’ambiente e in conformità con la normativa sulle agevolazioni fiscali, KapLoc assicura alte prestazioni con pannelli isolanti di ultima generazione, prodotti con materie prime selezionate e accessori di qualità.

Disponibile con pannelli isolanti in Eps o in lana minerale, KapLoc offre equilibrio tra isolamento termico, acustico e traspirabilità.

I pannelli isolanti in Eps sono realizzati con un processo brevettato di sintolaminazione, una tecnologia unica che garantisce la perfetta sinterizzazione delle perle bianche con quelle additivate con grafite, e conferisce al prodotto omogeneità della massa volumica, stabilità dimensionale e perfetta squadratura delle geometrie.

I pannelli in lana minerale sono realizzati con un processo di fusione della roccia basaltica e l’aggiunta di calcare senza alcuna presenza di coloranti artificiali o acrilici, con un’elevata percentuale di materia riciclata che assicura un ciclo di vita del prodotto con minore impatto ambientale e bassa emissione di composti organici volatili.

Inoltre, tutti i pannelli isolanti contengono un’elevata percentuale di materia riciclata, in linea con le più recenti normative sulla sostenibilità dei materiali (Criteri ambientali minimi).

Grazie alla sua semplicità di impiego e alla precisione dei componenti, il sistema di Locatelli è stabile e durevole nel tempo.

La vasta gamma di pannelli isolanti (tradizionali di colore bianco, additivati in grafite di colore grigio, in lana minerale con e senza rivestimento), si completa con la linea di prodotti professionali per incollaggio, rasatura e finitura e gli accessori di supporto per la realizzazione dei diversi sistemi che garantiscono la tracciabilità del sistema Life Cycle Assessment (Lca).

La linea prodotti e complementi KapLoc Sistema Cappotto Sicuro permette molte possibili combinazioni tra pannelli isolanti con adesivi-rasanti, reti di armatura in fibre di vetro e relativi accessori per una corretta realizzazione del sistema in opera.

Le finiture comprendono prodotti da rivestimento in pasta di tipo silossanico, acrilico e ai silicati di potassio e di tipo minerale in polvere a base di calce idrata e cemento bianco e l’innovativo rivestimento in polvere a effetto pietra disegnato a mano Murasltone Decor.

Locatelli mette inoltre a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze tecniche per affiancare professionisti e operatori di settore nella selezione dei prodotti e delle soluzioni termoisolanti KapLoc più adatte al tipo di progetto da realizzare.