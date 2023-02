Rapid Mix Rasacryl K24, il rasante colorabile per cappotto, sovraverniciabile dopo 24 ore

Sovraverniciabile dopo appena 24 ore e colorabile in abbinamento con la tinta di finitura scelta in facciata: sono alcuni dei punti di forza di Rasacryl K24, il rasante in pasta fibrorinforzato per sistemi termici a cappotto prodotto da Rapid Mix, azienda di Villanova sull’Arda, in provincia di Piacenza, specializzata in prodotti premiscelati e predosati per l’edilizia.

Pino Milana, marketing ed export manager dell’azienda, spiega a YouTrade le principali caratteristiche del prodotto.

Domanda. Quali sono le principali caratteristiche di Rasacryl K24?

Risposta. Rasacryl K24 è un rasante in pasta fibrorinforzato per il cappotto che può essere sovraverniciato dopo appena 24 ore dalla sua posa. È pronto all’uso e si applica facilmente, ha una buona elasticità e durabilità nel tempo, ha una buona adesione su tutti i pannelli standard tipici di questo tipo di applicazioni. Un altro vantaggio è che il prodotto può essere colorabile in modo da allinearsi con la tinta scelta per la finitura della facciata. Infine è marcato Ce secondo la norma En 15824.

D. Quali vantaggi comporta l’utilizzo di Rasacryl K24?

R. Sicuramente un vantaggio in termini di tempo sia in fase di posa, poiché è pronto all’uso, sia in termini di lavorazioni successive, poiché può essere rifinito già dopo 24 ore. Inoltre, il fatto di essere trattato con la macchina colorimetrica consente di risparmiare una mano quando si procede con la tinteggiatura, dato che è già abbinato con la pittura finale, mascherando così anche eventuali difetti della copertura.

D. Come si applica?

R. A spatola. L’applicazione è semplice, scorrevole, e non richiede una particolare preparazione da parte della manodopera.

D. Si applica su qualsiasi tipo di supporto?

R. Tutti i pannelli standard per sistemi a cappotto.

D. Come è commercializzato il prodotto?

R. Rasacryl K24 è distribuito tramite i rivenditori. È un prodotto è sempre disponibile a stock, e si vende in latte da 20 chilogrammi pronte all’uso.