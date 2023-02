Prevenire muffa e condensa con la lastra in cartongesso Knauf Fine Thermal Board

Prevenire condensa e muffa è importante oltre che dal punto di vista estetico, anche per mantenere la casa salubre ed evitare ammaloramenti dei muri. Knauf Fine Thermal Board è una lastra dallo spessore ridotto che garantisce un altissimo coefficiente di permeabilità al vapore in ambienti umidi o in presenza di muffe, e assicura un eccellente isolamento termico e un sensibile risparmio energetico.

L’innovativa lastra elimina l’umidità da condensazione migliorando la performance termica della parete, rendendola meno fredda e ostacolando la condensa. Inoltre, il gesso presente nella sua composizione è un regolatore naturale dell’umidità: assorbendo parte dell’umidità dell’ambiente, la sottrae alle muffe che così non possono sopravvivere.

Knauf Fine Thermal Board è costituita da una Flexilastra da 6 millimetri accoppiata a un isolante da 3, 6 o 9 millimetri: il suo ridotto spessore totale assicura un’applicazione più semplice e veloce, rendendola particolarmente adatta a contesti difficili, anche con superfici ridotte e spazi di lavoro strettissimi, come davanzali, spallette di finestre, nicchie di radiatori, cassoni di tapparelle o in prossimità di prese di corrente e interruttori.

La leggerezza e lo spessore ridotto conferiscono anche una grande facilità di taglio, un’elevata maneggevolezza e un’assoluta precisione nell’installazione. La tinteggiatura, il rivestimento con carta da parati o la posa di piastrelle si rivelano operazioni molto semplici grazie alla superficie molto liscia di Knauf Fine Thermal Board.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Conducibilità termica di progetto: 0,035 W/mK

• Resistenza alla diffusione del vapore: 150

• Utilizzo: incollata, per ridurre i ponti termici

• Campo di impiego: contropareti