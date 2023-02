Pitture protettive Winkler per la protezione delle membrane impermeabilizzanti

La posa delle membrane impermeabilizzanti rappresenta una efficace barriera all’azione delle intemperie. In genere, dopo la posa, le membrane vengono lasciate scoperte e, soprattutto nei mesi estivi, l’azione del sole ammorbidisce i materiali; quando il tempo cambia, per esempio durante i periodi piovosi, è possibile che il manto si deteriori, rendendo quindi fragili le saldature fra i rotoli quando le superfici si irrigidiscono nei periodi invernali.

L’impermeabilizzazione può quindi venire compromessa, ma tutto questo si può evitare utilizzando dopo la posa o in fase di manutenzione speciali pitture protettive, utili anche per consentire una tranquilla calpestabilità, ma soprattutto per prevenire l’azione dei raggi UV e gli effetti dei cicli gelo-disgelo.

Winkler mette al servizio dei posatori professionali due prodotti che proteggono adeguatamente le membrane, favorendo il completamento della impermeabilizzazione stessa perché ne evitano il deterioramento.

2000 Plus è un protettivo elastomerico colorato a base acqua, resistente al ristagno, che è anche una barriera ai raggi ultravioletti. La sua efficacia, oltre che per le membrane bitume polimero, comprende anche altre tipologie di coperture, come le lastre in fibrocemento, i supporti in calcestruzzo, cemento, legno, mattoni e pietre naturali.

2000 Plus Reflex è una pittura protettiva elastomerica, sempre a base acqua e quindi senza solventi, di colore bianco riflettente. Oltre garantire la perfetta protezione dal ristagno d’acqua, 2000 Plus Reflex è stato specificatamente formulato per applicazioni dove è necessario migliorare i ponti termici e abbassare in modo deciso l’intensità del calore irradiato dal sole. Una simile azione permette infatti un considerevole risparmio di energia per il condizionamento degli edifici, oltre a migliori performance dei pannelli fotovoltaici. Come per il 2000 Plus anche la versione Reflex è idonea per la protezione delle membrane bituminose e le coperture edili in cemento, fibrocemento calcestruzzo e tetti metallici.

I prodotti Reflex di Winkler hanno ottenuto significativi riconoscimenti dai più accreditati istituti di certificazione a livello mondiale. Fra i più prestigiosi, lo statunitense CRRC Rating (Cool Roof Rating Council) che attesta l’indice di riflettanza solare e i valori delle emissioni solari.