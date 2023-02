Novità per i lavabi in ceramica Camaleo di Colavene

La gamma di lavabi in ceramica Camaleo di Colavene si amplia con la nuova versione da 80X46 centimetri, che affianca le due precedenti da 100×46 e 60×46 centimetri.

Accanto al classico bianco smaltato tipico della ceramica sanitaria, i lavabi Camaleo sono disponibili in sei colori lucidi (Vinaccia, Lilla, Terra, Azzurro, Petrolio e Verde Bamboo) e undici colori matt (Bianco, Nero, Grigio, Terra, Matera, Siena, Verde Bamboo, Rosa, Azzurro, Verde Acqua, Petrolio).

In catalogo anche originali versioni bicolor, per alternare l’interno bianco lucido a esterni colorati (matt o lucidi) in dieci abbinamenti, oppure giocare sull’intensità dei colori pieni con l’interno in una tonalità più tenue e l’esterno in una nuance più decisa.

Il lavabo Camaleonte è proposto in abbinamento a strutture metalliche da appoggio e mobili coordinati con capienti cassetti, disponibili in Blu marlin, Verde oliva, e nella speciale finitura matt effetto seta Grigio, Visone e Piombo. I mobili sono proposti in versioni a terra con due grandi cassetti contenitori o sospesi a un cassetto.

Fondata nel 1968 da Giovanni Colamedici nel distretto ceramico di Civita Castellana (Viterbo), Colavene produce mobili componibili per il bagno e la lavanderia. Grazie a recenti acquisizioni copre oggi l’intero mondo dell’arredo-bagno grazie ai sanitari in ceramica AXA, le vasche idromassaggio Colacril e i box doccia multifunzione Tamanaco.