Massimo relax nelle nuove minipiscine Treesse Fusion Active e Fusion SPA 230

Frutto della sofisticata progettualità del designer Marc Sadler, Treesse, azienda italiana specializzata nella produzione di minipiscine, saune e vasche da bagno, propone Fusion Active e Fusion SPA 230, due minipiscine che coniugano estetica d’avanguardia e design Made in Italy, adatte sia in indoor che in outdoor.

Le minipiscine Fusion Active e Fusion SPA 230 sono dotate dell’innovativa tecnologia brevettata Ghost che unisce la purezza delle linee con l’ergonomia e il comfort dei materiali. Inoltre condividono il sistema di skimmer a sfioro, con vasca di compenso integrata.

Un impianto idromassaggio celato all’interno di un elegante taglio di luce circonda l’intera fessura perimetrale delle vasche. Il suggestivo effetto cromoterapico prodotto dalla lama di luce movimenta l’acqua.

Fusion Active si distingue dal modello SPA per il sistema di filtrazione dell’acqua.