Marmorea, la nuova colonna doccia per l’outdoor Fima Carlo Frattini

Disegnata da Davide Vercelli, Marmorea è la nuova colonna doccia per l’outdoor di Fima Carlo Frattini. L’attenta ricerca dei materiali e la purezza formale danno vita a un prodotto dal grande impatto progettuale e visivo, il cui design gioca sulla figura geometrica del cilindro.

Il basamento in marmo è un elemento strutturale, che può diventare un utile punto di appoggio per i teli o accappatoi. Lo stelo della doccia sinuoso è contraddistinto da due curvature, di cui una leggermente inclinata, che danno vita a una silhouette leggera e minimal. Studiato per agevolare la presa, il comando di apertura e chiusura si integra al design lineare della colonna doccia.

Il soffione è disponibile con due differenti modalità di erogazione:

– Rain con un morbido e piacevole flusso di acqua a pioggia. I tre aeratori del getto Rain, contenenti 250 microgetti, possono essere orientati singolarmente e garantiscono un consumo idrico di soli 8 litri al minuto.

– A cascata, studiato per offrire un massaggio energizzante e vigoroso con un flusso veloce e deciso che avvolge completamente il corpo

La colonna doccia Marmorea di Fima Carlo Frattini si declina in due finiture per il basamento in marmo: bianco Carrara e nero Marquina. Il basamento si combina con le tonalità della colonna doccia permettendo di personalizzare gli ambienti:

– Nero opaco con marmo nero Marquina, per un total look di estrema eleganza

– Acciaio e marmo nero Marquina, per un contrasto sofisticato

– Acciaio e marmo bianco Carrara, per una consonanza preziosa

– Grigio chiaro e marmo bianco Carrara, per un effetto raffinato