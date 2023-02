Marchio di qualità per l’adesivo e rasante Ademix P200 di Cugini

Azienda ultracentenaria e punto di riferimento per il settore delle malte premiscelate, Cugini ha raggiunto un elevato grado di specializzazione nella produzione di varie tipologie di adesivi rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto, per realizzare nuovi edifici a basso consumo energetico e per l’efficientamento di immobili in fase di ristrutturazione.

Cugini produce il sistema di isolamento termico a cappotto (Etics) denominato THERMIX dotato, sin dal 2013, del Benestare Tecnico Europeo 13/0511. Lo scorso anno, il sistema ha ottenuto una revisione dell’Eta, aggiornata al nuovo Documento per la Valutazione Europea (EAD 040083-00-0404), con l’inserimento di pannelli isolanti Cam. L’Eta certifica la qualità e le prestazioni del sistema per essere impiegato in tutti gli interventi di isolamento termico a cappotto.

Il sistema THERMIX ha superato i più severi test di invecchiamento, di tenuta all’acqua, di resistenza termica, di reazione al fuoco, di resistenza agli urti, la permeabilità al vapore, l’adesione, garantendo così l’inalterabilità e la funzionalità dell’intero kit nel tempo.

Il sistema THERMIX ha ottenuto inoltre il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica 0970-CPR-0159/CE/ FPC22 che permette la marcatura Ce dell’intero kit. L’apposizione della marcatura Ce garantisce che un prodotto soddisfi le prestazioni dichiarate dal fabbricante nella Dichiarazione di Prestazione (DoP). Tali prestazioni sono garantite dal produttore attraverso il continuo controllo della produzione in fabbrica (Fpc), ovvero attraverso il controllo interno permanente e documentato della sua produzione.

La Ead 040083-00-0404 richiede, in questa fase di verifica della «costanza di prestazione», l’intervento di un Organismo Notificato, ovvero di organismi terzi esterni al processo di produzione (in Italia è l’Itc-Cnr), per valutare l’efficacia e verificare l’applicazione del sistema di controllo della produzione (Fpc) messo in atto dal produttore.

Oltre ai requisiti termici, i sistemi a cappotto devono poter soddisfare i requisiti di sicurezza antincendio secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale per i rivestimenti di facciata ed è indispensabile che il sistema a cappotto sia certificato almeno B-s3-d0 come classe di reazione al fuoco. Il sistema THERMIX è certificato da Itc Cnr con classe di reazione al fuoco B-s2-d0, in accordo all’Uni En 13501-1 ed è quindi conforme ai requisiti per la sicurezza antincendio delle facciate.

Itc Cnr ha predisposto un marchio di qualità che viene rilasciato, su richiesta del produttore, a un determinato componente Etics, dopo averne accertata la sua conformità alle prestazioni richieste dalle norme Etag 004. ADEMIX P200, adesivo e rasante del sistema THERMIX si fregia anche di questo prestigioso marchio.