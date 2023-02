Mapei a MyPlant&Garden con le sue soluzioni per pavimentazioni in pietra e sportive

Dal 22 al 24 febbraio 2023 Mapei torna a MyPlant&Garden, la fiera professionale dedicata al verde e al paesaggio con le sue soluzioni per le pavimentazioni architettoniche in pietra e le pavimentazioni sportive (stand A01-B02, Fiera Milano Rho).

Pavimentazioni architettoniche Mapei

L’offerta Mapei di pavimentazioni architettoniche si è ampliata fino a proporre soluzioni durevoli, sostenibili e conformi alle normative vigenti, adatte a qualsiasi tipo di pavimentazione, dalla pietra al cotto fino agli autobloccanti.

Dopo aver lanciato la nuova malta Mapestone GR Eco, totalmente esente da cemento e calce idraulica, formulata con fibre naturali provenienti dagli scarti di mela e aggregati minerali, la gamma si arricchisce con due nuovi prodotti sostenibili per pavimentazioni architettoniche filtranti e autorigeneranti, ideali per piazze, giardini e parchi:

– Mapestone GR7, nuovo fugante premiscelato a base di fibre naturali, aggregati specifici e materiali a reazione pozzolanica di natura inorganica ricchi di silice amorfa, per la fugatura di pavimentazioni architettoniche in pietra soggette a traffico pedonale e veicolare leggero

– Mapestone GR-Eco Fill, nuovo fugante premiscelato a base di fibre naturali, aggregati specifici e materiali a reazione pozzolanica di natura inorganica, ricchi di silice amorfa studiato appositamente per la fugatura di pavimentazioni architettoniche in masselli autobloccanti, mattoni in cotto, gres o pietra naturale tra loro accostati, soggette a traffico pedonale e veicolare leggero.

Presso lo stand Mapei sarà inoltre possibile conoscere i sistemi complementari per la posa di Profilpas, nuova società del Gruppo specializzata anche nella produzione e vendita di profili per pavimenti e rivestimenti.

Arredo urbano e pavimentazioni sportive Mapei

Mapei offre ai progettisti del futuro, in particolare agli architetti del paesaggio, una gamma completa di soluzioni per il rivestimento colorato e durevole di piste ciclabili, piazze, aree ludico-ricreative e aree carrabili.

Utilizzabile come strato di rivestimento colorato, la finitura epossi-acrilica bicomponente all’acqua Mapecoat TNS Extreme a rapida asciugatura consente di rivestire in maniera durevole superfici anche carrabili, lasciando grande spazio alla fantasia.

Per la realizzazione di superfici multisport, invece, la tecnologia Mapecoat TNS Multisport Comfort consente di ottenere un sistema multistrato ad elevata elasticità, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate in combinazione con un tappetino elastico prefabbricato in gomma granulare ad alte prestazioni.

Applicabile su pavimentazioni esistenti e nuove superfici, grazie alle proprietà elastiche del materassino Mapecomfort R consente di realizzare pavimentazioni ad elevate prestazioni.

Mapei propone soluzioni per ogni tipologia di sport, dai campi sportivi indoor e outdoor a quelli da golf: Mapesoil GF, legante idraulico in polvere ad elevate prestazioni, consente di realizzare sistemi di drenaggio per percorsi golfistici. Questa tecnologia è stata utilizzata anche per il Golf Club della Montecchia, eccellenza italiana nel panorama internazionale del mondo golfistico.

Proprio per condividere con i professionisti del settore del golf la propria esperienza tecnica e professionale, Mapei ha organizzato per giovedì 22 febbraio, alle ore 12, il convegno: “Quando il green è davvero green. Gestire un campo da golf con innovazioni sostenibili”.