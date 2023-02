L’economia circolare sotto la lente di Tüv Italia

L’economia circolare è un traguardo per la sostenibilità ambientale. Ma come si misura? Il 30 novembre scorso è stata presentata dall’Ente Italiano di Normazione la norma Uni/Ts 11820, grazie alla quale ciascuna organizzazione può individuare il proprio livello di circolarità. La misurazione della circolarità era richiesta anche dal Pnrr, con l’obiettivo di prevedere uno specifico ruolo per la sua misurazione tecnica. Tüv Italia, filiale italiana del Gruppo Tüv Süd, è una società che offre servizi certificativi in ambito qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto e che si propone di verificare e validare la conformità del risultato.

“Il tema dell’economia circolare negli ultimi anni è arrivato ad essere costellato da centinaia di definizioni, numerosi business model, buone pratiche e migliaia di indicatori, spesso settoriali e difficilmente quantificabili”, sostiene Primiano De Rosa-Giglio, Business Line Manager Sustainability dell’azienda. “Tutto ciò ha portato grande confusione e poca concretezza. La pubblicazione della norma Uni/Ts 11820 pone finalmente termine a questi problemi, fornendo alle aziende di qualsiasi settore e dimensione uno strumento che permette di calcolare il proprio livello di circolarità sulla base di una serie di parametri univoci e facilmente quantificabili, arrivando così a un indicatore finale misurato in termini percentuali. Si tratta di un elemento di svolta per il mondo dell’economia circolare che permette finalmente di identificare in maniera trasparente le aziende che hanno un modello di business realmente circolare”.

La norma Uni/Ts 11820

Lo standard analizza la circolarità secondo un’ampia prospettiva (inclusi gli approcci complementari come life cycle thinking, material flow analysis, resource value maintenance e value recovery) e prevede la compilazione di settantuno indicatori suddivisi in sei categorie:

• risorse materiali e componenti;

• risorse energetiche e idriche;

• rifiuti ed emissioni;

• logistica;

• prodotto e servizio;

• risorse umane, asset, policy e sostenibilità

A ognuno degli indicatori presenti nelle differenti categorie è attribuito un valore e, attraverso una semplice formula di calcolo, si può ottenere un livello di circolarità, restituito in valore numerico percentuale. Una volta calcolato, ciascuna organizzazione può valutare la conformità del risultato, mediante un’attività di valutazione che può essere di:

• prima parte: autovalutazione da parte della stessa organizzazione;

• seconda parte: valutazione a cura del cliente dell’organizzazione;

• terza parte: valutazione da parte di un organismo indipendente, accreditato attraverso le norme UNI che disciplinano l’asserzione di circolarità.

“Dopo più di due anni di studio ed elaborazione, insomma, la norma Uni/Ts 11820 delinea e istituisce un sistema concreto e dettagliato per dare valore al tema della circolarità e misurare agevolmente le performance aziendali in questo ambito”, conclude De Rosa-Giglio.