L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp è Brand Ambassador del Gruppo fischer, dove il padre Norbert ha lavorato per quasi 35 anni nel servizio tecnico.

Nato in Foresta Nera e cresciuto non lontano da Waldachtal, dove ha sede il Gruppo fischer, Jürgen Klopp è considerato tra i migliori nel mondo del calcio, vincendo molti titoli nazionali e internazionali con Liverpool, Borussia Dortmund e Magonza.

«La partnership con fischer non è una collaborazione convenzionale, è una questione che mi sta a cuore», ha detto Jürgen Klopp ai giornalisti. «È un po’ come tornare a casa per me».

«È un grande piacere e un onore per noi avere come ambasciatore del marchio uno dei migliori allenatori di calcio al mondo e una delle personalità più popolari. Con il suo modo di pensare, i suoi valori e la sua professionalità Jürgen Klopp si inserisce perfettamente nella nostra squadra e nella famiglia fischer», ha commentato Klaus Fischer, titolare e presidente del Gruppo, nel cui ufficio fa bella mostra una maglia da calcio, incorniciata e autografata con la dedica “Per Klaus da Kloppo”.