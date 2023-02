Specializzata da anni nella produzione di rivestimenti, coperture e pavimentazioni in vera pietra naturale e mattoni faccia a vista, B&B Rivestimenti Naturali crede fortemente nel connubio imprescindibile tra architettura e natura, nel pieno della transizione ecologica e dell’efficientamento energetico degli edifici.

Negli ultimi decenni i suoi prodotti sono stati scelti per donare ad abitazioni ed edifici dei più diversi generi una nuova «pelle». Nell’era dei cappotti termici, l’azienda si propone come partner professionale in grado di proporre e consigliare un sistema cappotto sicuro ed affidabile.

Il cappotto con rivestimento in vera pietra B&B Rivestimenti Naturali è la scelta adatta a chi vuole ottenere un risultato duraturo nel tempo e di elevato pregio estetico, come testimoniano le numerose realizzazioni eseguite in tutta Europa.

Oltre a utilizzare rivestimenti a bassissimo spessore, questa soluzione presenta una elevatissima resistenza sia meccanica sia agli sbalzi termici e al gelo, un assorbimento d’acqua minimo, e un’elevata sicurezza antincendio in quanto è incombustibile.

Completamente riciclabile, il materiale ha durata illimitata, è inalterabile cromaticamente e non richiede manutenzione. B&B Rivestimenti Naturali supporta inoltre le imprese nella realizzazione di qualsiasi tipo di facciata.