Gruppo Fitt acquisisce Claber e allarga l’offerta all’irrigazione domestica

Gruppo Fitt, con sede a Sandrigo (Vicenza) e attivo nel settore della gestione dei fluidi per il settore domestico e industriale, ha acquisito Claber, società di Fiume Veneto specializzata nel settore dell’irrigazione domestica con 180 dipendenti, due siti produttivi e un fatturato di 39 milioni di euro nel 2021 realizzato in 80 paesi del mondo.

«Questa operazione nasce dalla volontà di unire le competenze tecnologiche e i risultati della Ricerca&Sviluppo di Claber e FITT per rispondere alla crescente sensibilità ecologica e sociale delle persone, valorizzando al contempo il patrimonio di esperienza umana e industriale del nostro territorio a livello internazionale», spiega Alessandro Mezzalira, presidente di Fitt.

L’accordo tra le due proprietà (Mezzalira per Fitt e Spadotto per Claber) consentirà al gruppo Fitt di allargare la propria offerta in termini di soluzioni complete per il mondo dell’irrigazione domestica, in grado di associare all’innovazione dei materiali sostenibili, una gestione efficiente e responsabile dell’utilizzo dell’acqua.

«Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Claber in FITT Group, leader globale nella produzione e nello sviluppo di tubi per uso domestico, professionale e industriale. Entrambe le aziende a conduzione famigliare sono nate nel 1969, condividono gli stessi valori di rispetto delle persone e dell’ambiente, nonché lo stesso modo responsabile di fare impresa, basato sul know-how tecnologico del proprio territorio e sulla tutela del made in Italy, inteso come risorsa e come attitudine all’innovazione. L’accordo strategico permette a FITT di potenziare la propria offerta in termini di soluzioni per l’irrigazione domestica e a Claber di trovare il partner ideale per la continuità e lo sviluppo futuri, nel quadro comune dei valori fondanti», scrivo sulla pagina LinkedIn di Claber.

Gruppo Fitt ha chiuso il 2021 con un fatturato di 304 milioni di euro. Esporta in 87 paesi, conta 1000 collaboratori, dieci siti produttivi (sette in Italia, tre in Europa), tredici siti logistici nel mondo e cinque consociate.