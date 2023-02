Eclisse Syntesis Areo: guadagnare spazio con la nicchia

Lo spazio in casa sembra non bastare mai, e anche una nicchia in parete può diventare una vera e propria risorsa preziosa da sfruttare come ripostiglio, per conservare quello che non si desidera avere a vista o non si utilizza quotidianamente, per contenere elementi quali impianti, tubature, così come lavatrici e asciugatrici, oppure come pratica dispensa in cucina.

Per non compromettere l’ordine e il look generale dell’ambiente, tuttavia, la soluzione migliore è nascondere il più possibile i vani e celarne il contenuto, lasciando però gli spazi sempre accessibili, anche quando, per esempio, si trovano in corrispondenza di un sottotetto.

Per garantire un effetto armonico, di pulizia formale e uniformità visiva, Eclisse ha sviluppato Syntesis Areo, un prodotto in grado di chiudere qualsiasi tipo di vano e uniformarlo con il muro, dando l’impressione di un ambiente più grande, ben organizzato e sempre in ordine.

Eclisse Syntesis Areo è disponibile con aperture in anta singola e doppia, a ribalta, a libro singola e doppia, con la possibilità di creare moduli affiancati fino a otto ante per oltre 5 metri di larghezza. La versione con traverso inclinato permette di recuperare anche i sottoscala. Per apertura da 30 centimetri per lato fino a 270 centimetri in altezza con variazioni al centimetro. Come chiusure sono previste soluzioni push-pull, a maniglia, levetta e tiraporta.