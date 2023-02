Daliform Group: l’Iglu’ contro le infiltrazioni

Combattere l’umidità è uno degli obiettivi più importanti da risolvere nella costruzione di un edificio. Il vespaio formato dal sistema Iglu’ di Daliform Group, consente di conseguire questo obiettivo in modo definitivo.

Il sistema deve essere collegato con l’esterno tramite semplici tubi: in questo modo si crea un flusso d’aria naturale o forzata che attraversa l’intercapedine eliminando umidità e gas radon, se presente.

Perché il vespaio funzioni, è necessario che la portata d’aria non scenda sotto determinati valori: per evitare uno scarso flusso d’aria si dovrà sfruttare l’effetto camino oppure utilizzare una ventilazione meccanica.

La qualità del materiale riciclato utilizzato, la particolare conformazione geometrica, gli spessori, la dimensione del manufatto e le tecniche di lavorazione fanno di Iglu’ un prodotto d’eccellenza con numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Iglù è capace di non subire, durante e dopo il getto, pericolose deformazioni dovute a carico del calcestruzzo fresco, spinte di costipamento e vibrazione del getto, peso delle persone e delle attrezzature.

Gli spessori e la qualità della materia prima, seppur riciclata, garantiscono quindi rigidezza e indeformabilità e di conseguenza il rispetto delle geometrie del vespaio e il reale consumo di calcestruzzo.

L’attenzione per la qualità e la cura dei particolari dona a Iglù dettagli costruttivi importanti, come la perfetta sigillatura alla base del pilastrino, che impedisce la risalita dell’umidità per capillarità. Impedire infatti che si possano creare numerosi punti di contatto, tanti quanti sono i pilastrini su cui poggia la soletta, tra la struttura il terreno sottostante è fondamentale per ottenere un ottimo risultato, volto a contrastare l’umidità di risalita in modo definitivo.