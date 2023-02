Casette da giardino Berry di Hörmann: ci sta tutto e al sicuro

A volte sono così belle che viene quasi voglia di abitarci dentro. Ideali per riporre attrezzi o biciclette, ma anche come laboratori per il fai-da-te, le casette da giardino sono una soluzione pratica ed efficace per avere uno spazio outdoor ordinato e bello da vedere.

Specializzata in porte, portoni da garage e chiusure tecniche, Hörmann ha di recente ampliato la propria offerta commerciale con la nuova linea di casette da giardino Berry.

Realizzate in lamiera d’acciaio zincata a caldo, le casette da giardino Hörmann sono caratterizzate da un’elevata qualità e presentano performance significative anche per quanto riguarda la sicurezza.

Rispetto alle tradizionali versioni in legno, le casette da giardino Berry oltre a non essere infiammabili, non presentano problemi di deformazione nel tempo, sono resistenti agli agenti atmosferici e alle muffe, e richiedono poca manutenzione.

Inoltre, sono dotate di serie di serrature affidabili: per prestazioni ancora più avanzate, una serratura cilindrica opzionale è in grado di incrementare ulteriormente la sicurezza della struttura.

Proposte in versione Modern, contraddistinte da elementi verticali larghi, con tetto a uno o due spioventi, e in versione Classic con elementi verticali stretti, sempre con tetto a uno o due spioventi, le casette sono personalizzabili sia all’interno sia all’esterno.