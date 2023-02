Boero a Klimahouse 2023 con i sistemi di isolamento

BOERO PROTAGONISTA A KLIMAHOUSE 2023, CON SOLUZIONI PER ESTERNI SEMPRE PIÙ INNOVATIVE

Boero a Klimahouse 2023 presenterà i sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm e il sistema di isolamento termoacustico a secco con caratterizzazione antisismica Isolareflex.

Da oltre 190 anni punto di riferimento per tecnici e progettisti e leader nel recupero e decorazione di edifici storici e moderni, Boero è protagonista a Klimahouse 2023, la fiera internazionale specializzata nell’efficienza energetica e nella sostenibilità in edilizia. Un’occasione per scoprire le soluzioni più innovative e d’avanguardia del settore.

L’appuntamento è a Fiera Bolzano 8-11 marzo 2023 presso lo stand A05/18 settore AB all’interno dell’Area ANIT *

A Klimahouse 2023 Boero presenterà i sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm: efficaci nel contenere, bilanciare e ottimizzare la dispersione del calore dagli edifici e rappresentano una soluzione efficace alle sempre più sentite necessità di risparmio energetico, efficienza termica e comfort abitativo del costruito.

ISOLAREFLEX il sistema di isolamento termoacustico a secco

Boero, in occasione della fiera Klimahouse 2023, presenterà anche le novità del sistema ISOLAREFLEX: il sistema d’isolamento termoacustico interamente a secco di cui Boero è distributore esclusivo in Italia e in Europa.

Una soluzione con caratterizzazione antisismica per l’efficientamento energetico, in grado di garantire importanti vantaggi sia nella velocità e flessibilità della posa in opera, sia in termini tecnici e prestazionali.

Brevettato in Italia e in Europa e sottoposto a severi test, il sistema ha ottenuto la certificazione ETA, la marcatura CE, è rispondente ai criteri ambientali minimi CAM e conforme ai Requisiti di sicurezza antincendio.

Le novità del sistema Isolareflex:

APPLICAZIONE SUI CAPPOTTI ESISTENTI: consente un rinnovo estetico dell’edificio, senza dover affrontare gli oneri di rimozione, trasporto e smaltimento del cappotto preesistente

ELEVATA RESISTENZA A CARICHI DISTRIBUITI: sono state esaminate le prestazioni statiche del sistema Isolareflex per definire il massimo carico uniformemente distribuito sopportabile dal sistema

: sono state esaminate le prestazioni statiche del sistema Isolareflex per definire il massimo carico uniformemente distribuito sopportabile dal sistema FACCIATA VENTILATA : questa soluzione viene applicata per

la riqualificazione di edifici esistenti e per edifici di nuova costruzione, garantendo alte prestazioni energetiche e una grande flessibilità tecnologica e architettonica

RESISTENZA AGLI URTI ACCIDENTALI O METEOROLOGICI: il sistema, sottoposto a severi test presso il laboratorio dell'ITC del CNR, è risultato estremamente resistente agli urti, alle vibrazioni e agli agenti atmosferici

è risultato estremamente resistente agli urti, alle vibrazioni e agli agenti atmosferici

APERITIVO CON BOERO: VIENI A TROVARCI A KLIMAHOUSE!

Boero a Klimahouse 2023 conferma nuovamente l’eccellenza in ricerca, studio e sviluppo di soluzioni sempre più innovative e a ridotto impatto ambientale e la costante capacità dell’azienda di sapersi innovare attraverso tecnologie all’avanguardia.

I sistemi e le novità di Boero saranno presentati anche in 2 momenti live all’interno dello stand.

Mercoledì 8 e Giovedì 9 marzo alle ore 12:00, partecipa agli incontri-aperitivo “Aperitivo con Boero”, per approfondire di persona le caratteristiche dei sistemi.

Venerdì 10 marzo alle ore 14:15 avrà luogo il webinar “Boero e le soluzioni certificate per l’isolamento termico per l’efficientamento energetico degli edifici”. Iscriviti al link sotto.

