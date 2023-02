Bildex: sicurezza, certificazione e qualità per l’isolamento a cappotto 

Con la sua pluriennale esperienza nella ricerca di soluzioni innovative, tecnologiche e affidabili, Bildex, società di rivendita all’ingrosso di materiali isolanti, lastre in gessofibra e materiale per cappotto e intonaco con sede a Lugagnano di Sona (Verona), propone un’ampia gamma di accessori e soluzioni per il settore dell’isolamento a cappotto in grado di soddisfare tutte le necessità richieste dal mercato.

Come l’ampia gamma di reti per cappotto in fibra di vetro alcali resistenti, di sola produzione europea certificate Etag 004, con articoli diversi per grammatura, appretto, maglia e caratteristiche tecniche di resistenza. La gamma si completa con reti in fibra di vetro per intonaco e massetto.

Ampia anche la proposta di tasselli per cappotto a battere e ad avvitare, con chiodo in Pvc o acciaio, assemblati e non, capace di rispondere per caratteristiche e qualità alle prescrizioni tecniche per il fissaggio dei sistemi isolanti a cappotto.

Bildex offre anche una vasta proposta di paraspigoli, profili e altri accessori per cappotto in alluminio e Pvc con rete per le più diverse necessità.

I prodotti Bildex vantano un elevato livello qualitativo garantito dall’uso di materiali di alta gamma e dal perfezionamento delle tecnologie di produzione.