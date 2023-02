BigMat Italia: 150 associati e 230 punti vendita, così il Gruppo continua a crescere

Arriva a 150 aderenti per un totale di oltre 230 punti vendita in Italia il capitale associativo di Gruppo BigMat, che chiude il 2022 a 850 milioni di euro di fatturato, confermando un ruolo di primo piano nel mercato della distribuzione edile.

«La nostra rete sta crescendo con regolarità in dimensione ma soprattutto in qualità e in aree economiche strategiche del nostro Paese, a conferma dell’apprezzamento della nostra realtà consortile. I valori e la solidità di BigMat vengono, infatti, scelti per affrontare le nuove sfide del mercato: siamo una realtà che consente sinergie di gruppo e in cui a ogni associato è garantita indipendenza e rispetto delle specificità territoriali, unitamente al confronto costante e al supporto per uno sviluppo del business a livello locale e nazionale», sottolinea Matteo Camillini, direttore BigMat Italia e International.

Da inizio 2022 sono stati oltre 30 i nuovi associati a BigMat Italia, di cui 15 solo negli ultimi due mesi in Abruzzo (Ceves di Ortona) , Calabria (Ceramiche Marazzita a Roccabernarda), Emilia-Romagna (Unika Bologna e Unika Modena, Edilquattro di Rubiera e Fogliazza Dante a Ponte dell’Olio), Lazio (Gino Mariani & C. di Ferentino), Lombardia (Centro Edilizia in provincia di Bergamo e Unika Milano in provincia di Milano), Molise (Cianciosi di Termoli), Piemonte (Piazzolla con due punti vendita), Valle d’Aosta (Dov.edil con due punti vendita ed EdilMarmore a Chatillon) e Veneto (Pellegrin Crea a Noventa Vicentina e Soluzioni Edili ad Affi).

Tra le motivazioni per cui i nuovi soci hanno scelto BigMat ci sono la forte brand awareness e riconoscibilità dell’insegna, le strategie commerciali e il supporto nell’approvvigionamento dei materiali, la consulenza nella gestione delle pratiche dei bonus, l’eCommerce, i progetti digitali e la formazione, le iniziative di marketing e comunicazione, i servizi per i clienti (dal noleggio alla fidelity card), ma anche la linea di private label, l’offerta in chiave di ecosostenibilità, e non ultimo il format HABIMAT, il concept di showroom BigMat dedicati alle finiture d’interni.

«BigMat offre una struttura organizzata e coesa, non soltanto un gruppo d’acquisto ma un progetto imprenditoriale con servizi innovativi e competenze, in cui la capillarità dei soci a livello locale si somma allo spirito globale di un brand internazionale» racconta Camillini.

Anche livello internazionale il Gruppo ha raggiunto oltre 950 punti vendita in 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna) per un fatturato complessivo 2022 di oltre 3 miliardi di euro.