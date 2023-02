An System 4: una canna fumaria, quattro combustibili

In questo periodo di estrema incertezza su costi e disponibilità dei combustibili, la flessibilità della scelta può diventare strategica, rendendo necessario cambiare repentinamente combustibile mantenendo la stessa canna fumaria.

An System 4 di An Camini è il sistema fumario policombustibile a tenuta, senza guarnizioni e facile da montare. Questa canna fumaria è certificata idonea per quattro combustibili: gas condensazione, gpl, gasolio, legna/pellet.

Particolarmente consigliata per impianti industriali e applicazioni di processo,

enti pubblici, ospedali, impianti teleriscaldamento, presenta i seguenti vantaggi:

– Resistente a temperature di T 600 °C in continuo

– Tenuta dei gas in pressione sino a 5000 Pa – H1

– In AISI 316L certificato resistente all’aggressione delle condense acide – V2

– Superata la prova di incendio di fuliggine e depositi del gasolio a 1000 °C – G

