Smalticeram Innovation 3D: innovativi effetti a rilievo per le superfici ceramiche

Smalticeram introduce un capitolo nuovo per l’industria ceramica con Innovation 3D, un sistema di stampa digitale in grado di ottenere innovativi effetti a rilievo su infinite combinazioni grafiche.

Grazie a Smalticeram ora è possibile creare inedite superfici dagli effetti tattili, adatti sia alle grandi lastre sia ai piccoli formati, il tutto nel rispetto della natura.

Innovation 3D si articola in tre diverse soluzioni operative per rispondere a tutte le esigenze della ceramica moderna:

SJ Riservax: inchiostro strutturante per incisioni di superficie, ideale per ottenere effetti tridimensionali su superfici lisce o leggermente a rilievo. Combinato con smalti specifici crea delle incisioni sulla superficie che danno vita a effetti rilievo. SJ Riservax è compatibile con tutte le unità di stampa.

SJW + GF: la colla digitale a base acqua a fusibilità variabile abbinata alle graniglie della serie GF rende possibile la creazione di infiniti effetti rilievo e diverse superfici tattili. Il tutto è riproducibile in tempo reale grazie a un sistema totalmente digitalizzato.

SMALTI SJT: smalti digitali in soluzione totalmente acquosa per applicazioni a rilievo. Questa è un’innovazione made in Smalticeram. L’applicazione degli smalti di SJT mediante apposite unità di stampa, permette di ottenere superfici ad alto spessore con la precisione assoluta della stampa digitale. Gli smalti SJT consentono di riprodurre qualsiasi tipo di struttura ceramica.

Il sistema Innovation 3D è compatibile con tutti i materiali a emissioni ridotte della serie SJ 9000.