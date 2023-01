Nuovo store Würth Italia a Brescia: oltre 5 mila prodotti in pronta consegna

Würth Italia inaugura il suo settimo store nella provincia di Brescia. Aperto in Via Triumplina 90, nella zona Nord-est della città lombarda, il punto vendita mette a disposizione più di 5.000 prodotti in pronta consegna tra utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, materiali per l’installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e DPI, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro ancora.

Oltre ai prodotti, tanti anche i servizi pensati per artigiani e professionisti locali, come Click&Collect, con cui ordinare la merce tramite Würth Online-Shop o Würth APP e ritirarli in negozio in appena 60 minuti. I clienti hanno modo anche di usufruire della consulenza tecnica e specializzata del personale in negozio.

«Inauguriamo il nuovo negozio dell’artigiano proprio per rispondere alla domanda di tutti i professionisti del settore che operano in tutta la provincia di Brescia. Questa nuova apertura si inserisce nell’impegno generale di Würth di continuare a investire nella creazione di nuovi canali di contatto sul territorio nazionale, per assistere le imprese locali e offrire loro i nostri migliori prodotti e servizi», afferma Roberto Paglierani, responsabile retail di Würth Italia.

Attiva sul mercato dal 1963, Würth è presente con tre centri logistici a Egna (Bolzano), che è anche sede legale, Crespellano (Bologna) e Capena (Roma Nord), e con oltre 200 negozi in tutta Italia, che ha intenzione di aumentare ulteriormente in linea con il proprio piano di sviluppo ed espansione previsto fino al 2025.