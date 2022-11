YouTrade questo mese si presenta con un contenuto di speciale interesse: riporta integralmente dati, numeri, grafici, tabelle, slide e sintesi delle relazioni che hanno arricchito il recente XV Convegno YouTrade, che ha magnetizzato l’attenzione di una folta platea di partecipanti. Gli argomenti al centro dell’evento e che sono riportati sul periodico leader nel settore della distribuzione edile, sono caldi, anzi, bollenti: la gestione dell’inflazione, la congiuntura dell’edilizia e l’evoluzione del punto vendita in questa era digitale, ma non troppo. Motivi di interesse pratico, insomma, legati al business di chi si occupa di commercio edile e, più in generale, dell’intera filiera.

Un altro tema che non mancherà di incuriosire i lettori è la prima esclusiva classifica e relativa analisi della distribuzione edile in formato europeo. Quali sono i top 50? E che armi utilizzano i rivenditori degli altri Paesi, Gran Bretagna compresa, per organizzare la loro attività commerciale? La risposta si trova nell’articolo curato dal Centro Studi YouTrade.

Il nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore affronta anche un altro argomento di attualità: che cosa accadrà per l’edilizia con il taglio del 20% del superbonus? Che, in realtà, significa un credito di imposta ristretto al 70-80% per chi decide di cedere il credito fiscale? A patto, poi, che la cessione sia possibile, visto che rimane in gran parte bloccata.

Tra i tanti articoli che troverete nel nuovo numero della rivista, infine, vale la pena di segnalare uno speciale approfondimento su materiali e tecniche dedicate al consolidamento strutturale. Visti i disastri legati alla geologia che finiscono, purtroppo, in prima pagina, è un argomento ancora di più di stretta attualità.

