Roberto Ghiaroni direttore commerciale a Eterno Ivica

Roberto Ghiaroni è il nuovo direttore commerciale Estero di Eterno Ivica. Modenese d’origine, classe 1982, una laurea in comunicazione d’impresa, dopo oltre 11 anni di attività nel distretto ceramico di Sassuolo si introduce in un settore più tecnico dell’edilizia, quello della plastica. «Durante la mia pregressa esperienza di promozione rivolta a studi internazionali di architettura, ho avuto modo di conoscere Eterno Ivica e di collaborare in diversi progetti. Mi inserisco oggi come responsabile Commerciale Estero di questa azienda che, nel mondo delle ceramiche, è da sempre considerata leader di prodotto e d’innovazione di sistemi di posa per pavimenti sopraelevati da esterno. Inizio entusiasta e consapevole del valore che il marchio ha acquisito a livello mondiale. La crescita esponenziale degli ultimi anni degli indicatori economici aziendali è evidente, frutto di strategie produttive e distributive virtuose riversate su canali di business ricettivi alle soluzioni proposte».