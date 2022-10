Mapei Concrete Flooring Solutions: la nuova linea di soluzioni per pavimentazioni industriali

Mapei risponde alla crescente richiesta del settore della logistica con Concrete Flooring Solutions (CFS), una nuova linea di prodotti e servizi dedicati a tutte le fasi realizzative delle pavimentazioni industriali.

All’interno della vasta gamma di prodotti per pavimenti industriali, la nuova linea Concrete Flooring Solutions propone non solo fibre ad uso strutturale e additivi super fluidificanti ma anche spolveri di quarzo, curing agents, trattamenti superficiali ai silicati di litio e prodotti per la realizzazione dei giunti di controllo.

Un mercato sempre più specializzato richiede soluzioni durature e con bassi costi di manutenzione: Mapecrete System, l’innovativa soluzione di Mapei per pavimenti jointless è la risposta a questa domanda.

Mapei rappresenta oggi il principale produttore italiano, e uno dei maggiori a livello europeo, di fibre polimeriche strutturali per calcestruzzo. Nello stabilimento di San Cesario, in provincia di Modena vengono prodotte fibre polimeriche con differenti caratteristiche fisico-meccaniche in relazione all’applicazione tecnica richiesta, dal tunneling alla prefabbricazione, dai calcestruzzi UHPC alle pavimentazioni industriali.

Le fibre sintetiche, oltre a migliorare le proprietà meccaniche del calcestruzzo, aumentandone la durabilità, la duttilità e il comportamento a fatica, garantiscono una riduzione delle emissioni di CO2 in diverse applicazioni.

CFS è a disposizione di progettisti, general contractor, imprese di costruzione e applicatori con una serie di servizi per ogni fase realizzativa: dalla progettazione strutturale della lastra in calcestruzzo all’assistenza tecnica in cantiere; fornendo lo studio del mix design, la qualifica della miscela presso l’impianto di preconfezionamento e, infine, i controlli in corso d’opera con i Mapei Mobile Concrete Lab.

Il Deep Water Container Terminal di Danzica, il Centro Logistico di UPS a Orio al Serio, il centro logistico Docks ad Arquata Scrivia, il centro logistico Lidl e il Pirelli Logistic Center di Torino, i magazzini Prologis nell’interporto di Bologna, i magazzini Amazon di Saragozza e Oviedo, il nuovo magazzino a Badajoz, e i magazzini Inditex (gruppo Zara) in Galizia (Premio golden Trowel Award Las Vegas), sono solo alcuni dei progetti realizzati con supporto di Concrete Flooring Solutions di Mapei.

Con il proprio spirito innovativo e volto alla ricerca, Mapei collabora inoltre con diverse realtà universitarie, nazionali ed internazionali, contribuendo con il proprio know-how e la propria esperienza allo sviluppo di progetti sperimentali volti alla ricerca di nuove tecnologie applicative nell’ambito dei calcestruzzi fibrorinforzati.