Daliform Group aderisce al FAI per un’Italia più tutelata e bella

Daliform Group ha deciso di sostenere il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano attraverso l’adesione al programma di membership aziendale Corporate Golden Donor.

«Vicini al FAI vogliamo realizzare un grande progetto di tutela che è anche un’ambiziosa sfida culturale: fare dell’Italia un luogo migliore dove vivere, lavorare e crescere i nostri figli. Il patrimonio paesaggistico e culturale, che il FAI salvaguarda e promuove, rappresenta infatti un capitale unico al mondo e la risorsa fondamentale su cui investire per far rinascere, sviluppare e valorizzare il nostro meraviglioso Paese», scrivono dall’azienda, specializzata nella produzione di manufatti in plastica riciclata per il mondo delle costruzioni.

Grazie al sostegno dei suoi aderenti, sia privati cittadini che aziende, il FAI da quasi 50 anni tutela e gestisce 70 beni su tutto il territorio nazionale. Importanti insediamenti storici, artistici e paesaggistici sono stati negli anni salvati dall’incuria, restaurati, protetti e aperti al pubblico.

Ogni giorno il FAI si impegna a proteggere e rendere accessibili gioielli d’arte, natura e cultura disseminati nelle campagne, nelle città e sulle coste del nostro Paese; a educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura e a farsi portavoce delle istanze della società civile vigilando e intervenendo attivamente sul territorio.