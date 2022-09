Speciale Porte: efficienza al top con i portoni e portoncini Hörmann

A San Giovanni in Persiceto (Bologna), un antico mulino è stato riqualificato per dar vita a un condominio in classe energetica A1. Oltre alle importanti prestazioni di efficienza energetica raggiunte dall’intervento, la riqualificazione ha posto particolare cura ai dettagli tecnici ed estetici, come l’installazione di portoncini e portoni sezionali Hörmann che hanno contribuito alla qualità della realizzazione.



Il condominio La Corte dei Mulini è il frutto di un articolato intervento di ristrutturazione dell’ex mulino Sassattelli, situato nel centro storico del borgo bolognese e disabitato da anni. Lo storico edificio è stato adeguato alle esigenze abitative contemporanee, mantenendo inalterata l’immagine architettonica del mulino e ottenendo al suo interno cinque unità abitative (due al piano terra e tre al primo piano), tutte in classe energetica A1.

L’intervento, curato dall’impresa Edilcer Italia, ha anche rivitalizzato una delle corti più belle del paese: le vecchie macine, per esempio, sono state recuperate per adornare il piccolo giardino e, durante i lavori, è stato protetto il giovane albero di pero che stava crescendo fra gli edifici. Sul lato opposto della corte, invece, è stata costruita ex-novo una villetta bifamiliare, con struttura interamente in legno, in classe energetica A4.

L’impresa Edilcer Italia, infatti, oltre a occuparsi di opere edili e interventi immobiliari di recupero dell’esistente, opera con il marchio Ecostrutture Case Ecologiche, proponendo case in legno altamente sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale.

«Tutte le opere di incremento dell’efficienza energetica e della resistenza strutturale antisismica sono celate all’interno degli ambienti, completamente rinnovati ed equipaggiati con tecnologie allo stato dell’arte, fra cui un impianto fotovoltaico che produce elettricità da fonte solare rinnovabile, installato sulla copertura», racconta il titolare di Edilcer Italia, Emanuele Morsillo.

«Il nuovo edificio è stato invece costruito con il sistema X-lam, che garantisce una notevole massa strutturale utile anche al comfort termico estivo. Esso è stato inoltre rivestito con un cappotto esterno e dotato di un proprio impianto fotovoltaico. Entrambi gli edifici presentano un aspetto esteticamente coerente, con candide superfici intonacate che spiccano rispetto alle murature facciavista, dipinte con un colore rosso molto acceso».

Il complesso si distingue per la cura dei dettagli, a partire dalle chiusure tecniche dei vani d’accesso, per le quali sono stati scelti i portoncini e i portoni da garage Hörmann.

«Ricercando nel sito web, abbiamo individuato prodotti che sembravano fatti apposta per la riqualificazione del mulino», prosegue Morsillo. «Abbiamo scelto i modelli, le finiture e le personalizzazioni considerando sia l’aspetto estetico, sia le prestazioni tecniche, senza pregiudizio per la sicurezza. L’installazione non ha comportato alcuna problematica e il gradimento dei nuovi proprietari ha confermato la coerenza della scelta compiuta: siamo molto soddisfatti di questo intervento».

Nel dettaglio l’accesso alle unità immobiliari de La Corte dei Mulini è protetto da un portoncino Hörmann Thermo65, per l’ingresso condominiale, del tipo a battente unico con elemento laterale e sopraluce, e due portoncini Hörmann ThermoSafe, per l’ingresso agli appartamenti con accesso indipendente, sempre a battente unico con elemento laterale o sopraluce. Tutti i prodotti Hörmann sono stati forniti dall’agente Maurizio Castellari di Bologna.

Situato a protezione dell’ingresso condominiale, il portoncino Hörmann Thermo65 si distingue per l’alta qualità dei componenti, le elevate prestazioni termofonoisolanti, la sicurezza antieffrazione e l’ampia scelta di motivi e accessori.

Il manto in acciaio complanare, con spessore 65 millimetri, cela il telaio di contenimento strutturale, con profilo del battente in materiale composito a taglio termico che, assieme al telaio in alluminio da 80 millimetri, raggiunge valori di isolamento termico UD fino a 0,87 W/m2K e isolamento acustico RW,P fino a 32 dB, a fronte di un equipaggiamento di sicurezza RC2.

Questo portoncino è disponibile in quattordici accattivanti motivi e può essere personalizzato con diciasette colori preferenziali, sei tonalità esclusive Matt deluxe e cinque finiture Decograin. La finestra con tripla vetrocameraoffre un’ottimale protezione da pioggia, vento e polvere e presenta vetri di sicurezza su entrambi i lati.

Per l’ingresso agli appartamenti con accesso indipendente, i portoncini ThermoSafe coniugano prestazioni energetiche elevate con un’ottimale sicurezza antieffrazione. Grazie al massiccio battente complanare in alluminio di 73 millimetri, con infrastruttura metallica, e al telaio sempre in alluminio, spesso 80 millimetri, entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta, questo modello raggiunge un valore di trasmittanza termica fino a 0,8 W/(m²xK) ed è quindi in grado di soddisfare appieno i requisiti delle porte d’ingresso utilizzabili nelle case a basso consumo energetico.

Performante anche dal punto di vista della sicurezza, ThermoSafe è proposta di serie con equipaggiamento RC 3. Oltre ad avere una robusta e affidabile serratura a cinque punti e perno di sicurezza, il portoncino presenta la finestratura realizzata in vetro stratificato antischegge spesso otto millimetri, in grado di proteggere sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione da qualsiasi incidente. Questa porta è realizzata in dieci colori preferenziali e otto superfici strutturate nonché, a richiesta, in tutti i colori Ral. È inoltre presentata in settanta diversi motivi, con o senza finestratura.

A chiusura dei garage de La Corte dei Mulini sono stati invece installati cinque portoni sezionali LPU 42, composti da elementi modulari realizzati con doppia parete metallica riempita da schiuma poliuretanica.

L’ottimale stabilità in tutte le posizioni, la perfetta tenuta perimetrale, l’elevato grado di isolamento termico e lo scorrimento silenzioso caratterizzano questi portoni sezionali, concepiti per adattarsi a tutte le situazioni. La finitura di base realizzata con zincatura a caldo con strato protettivo in poliestere, restituisce un design pulito ed essenziale e permette la personalizzazione con diverse tipologie di finiture di serie e varianti cromatiche, ideali per l’inserimento in ogni contesto residenziale, tradizionale e contemporaneo. Presso La Corte dei Mulini i portoni sezionali LPU 42 sono stati rifiniti con Greca M ed equipaggiati con apertura motorizzata.

LA SCHEDA

COMMITTENTE: Edilcer Italia Srl, Ecostrutture Case Ecologiche

CHIUSURE TECNICHE VANI D’INGRESSO: Hörmann

PORTONCINI: Hörmann Thermo 65; Hörmann Thermo Safe

PORTONI SEZIONALI: Hörmann LPU 42

AGENTE: Maurizio Castellari