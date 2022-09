Eterno Ivica: nuovo profilo verticale per i bordi perimetrali delle pavimentazioni sopraelevate

Eterno Ivica presenta una nuova soluzione per la chiusura e finitura dei bordi perimetrali nelle pavimentazioni sopraelevate esterne: il Profilo Perimetrale Verticale.

Questo elemento si adatta perfettamente alle lastre di pavimentazione dello spessore di 20 millimetri e a tutta la gamma di supporti che ne fungono da sottostruttura (PR, SE, NM, BASIC e STAR.T).

Il profilo è in alluminio ed è proposto in due colori standard, silver e grigio antracite, corredato di due importanti accessori: il giunto lineare e il giunto angolare a 90 gradi, anch’essi in alluminio e con le medesime colorazioni del profilo.

Il profilo ha una lunghezza di 2,40 metri mentre le altezze standard sono di 30-60-90-120-150 millimetri.

Di facile e veloce installazione, è sufficiente appoggiare il lato con le feritoie sulle teste dei supporti, accostare i profili e inserire i giunti (lineare e ad angolo).

Si adatta perfettamente alle lastre di pavimentazione aventi misure di 600×600, 750×750, 800×800, 900×900, 400×800, 450×900, 300×1200, 400×1200, 600×1200, 1200×1200 millimetri.

Il Profilo Perimetrale Verticale fa parte degli accessori della linea Pedestal Eterno Ivica.

Per maggiori informazioni, visita il sito di Eterno Ivica